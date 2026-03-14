Kassab reafirma pré-candidatura de Caiado à Presidência da República e diz que governador é um dos nomes mais preparados do país

Presidente nacional do PSD participou de evento em Jaraguá que também marcou o lançamento da pré-candidatura de Daniel Vilela ao governo estadual

Davi Galvão - 14 de março de 2026

Kassab esteve em Jaraguá neste sábado (14). (Foto: Divulgação)

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reafirmou neste sábado (14) a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), à Presidência da República.

A declaração ocorreu durante evento político em Jaraguá, que também oficializou o vice-governador Daniel Vilela (MDB) como pré-candidato ao Governo de Goiás.

O encontro marcou ainda a filiação de Caiado ao PSD, após deixar o UB, e reuniu prefeitos, vereadores e lideranças políticas de diversas regiões do estado.

Durante conversa com a imprensa, Kassab destacou que o alto índice de aprovação do governador fortalece seu nome para a disputa nacional e citou a trajetória política do aliado.

“Essa é a razão de Ronaldo Caiado ser um excelente pré-candidato e será um candidato excelente, caso seja escolhido. O trabalho dele aqui em Goiás, o trabalho como senador, como deputado federal, a sua história de vida, a sua seriedade e o espírito público mostram isso”, afirmou.

Segundo Kassab, essas características colocam Caiado entre os nomes mais preparados do país para disputar o Palácio do Planalto.

“Todas essas circunstâncias levam Ronaldo Caiado a ser um excelente pré-candidato e, caso seja candidato e vença as eleições, será um dos melhores presidentes da República”, disse.

O dirigente nacional do PSD também reforçou que o partido pretende lançar um candidato próprio à Presidência da República nas eleições de 2026.

Além de Caiado, outros dois governadores são considerados possíveis nomes da legenda para a disputa: Ratinho Junior (PSD), do Paraná, e Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul.

“Teremos ou o Ronaldo Caiado, ou o Eduardo Leite, ou o Ratinho Júnior, governador do Paraná, como nossos candidatos à Presidência da República”, declarou.

Kassab também descartou qualquer possibilidade de alianças com projetos presidenciais ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou ao senador Flávio Bolsonaro (PL). “Não há nenhuma possibilidade”, afirmou.

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