Resultado da Dupla Sena de Páscoa: confira os números sorteados neste sábado (04)

Dupla Sena de R$ 40 milhões movimenta apostadores; sorteio especial não acumula e garante divisão entre ganhadores

Portal 6 Da Redação -
Imagem ilustrativa de cartela da Dupla Sena.
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Dupla Sena de Páscoa 2026 movimenta apostadores em todo o país neste sábado (04). O concurso especial, de número 2940, é um dos mais aguardados do calendário das Loterias Caixa e traz uma particularidade que aumenta as chances de premiação.

Diferente das premiações regulares, a edição especial de Páscoa não acumula. Isso significa que, caso ninguém acerte as seis dezenas no primeiro sorteio, o valor principal será redistribuído entre os acertadores da quina e assim sucessivamente, conforme as regras oficiais da Caixa Econômica Federal.

O evento tem início a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, permitindo que apostadores acompanhem em tempo real a definição dos números. O valor estipulado para o concurso de hoje é cerca de R$ 40 milhões.

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Um dos diferenciais da Dupla Sena é justamente a possibilidade de concorrer duas vezes com o mesmo bilhete. Cada aposta participa de dois sorteios distintos dentro do mesmo jogo, o que aumenta as probabilidades de premiação.

Para participar, o apostador deve escolher entre seis e 15 números dentre os 50 disponíveis. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3, sendo possível também participar por meio de bolões organizados em grupos de duas a 50 pessoas.

Resultado da Dupla Sena de Páscoa

1° sorteio: 05 – 13 – 18 – 29 – 31 – 33 

2° sorteio: 01 – 08 – 15 – 19 – 21 –  22 

As apostas puderam ser feitas até as 19h, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais oficiais, como o portal Loterias Caixa, aplicativo para Android e iOS e Internet Banking da instituição.

Para apostar online, é necessário ser maior de 18 anos, possuir CPF válido, e-mail ativo e um cartão de crédito. O cadastro deve ser realizado diretamente no site oficial da Caixa, com validação por e-mail.

Os resultados completos do concurso, incluindo os números sorteados, são divulgados logo após a realização do sorteio e podem ser conferidos nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

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