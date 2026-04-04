Pix passará por atualização e governo confirma quais mudanças estão a caminho

Sistema de pagamentos evolui e promete mais praticidade no dia a dia

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A transformação digital tem mudado de forma acelerada a maneira como as pessoas lidam com dinheiro. Pagamentos instantâneos, aplicativos bancários e novas tecnologias financeiras já fazem parte da rotina de milhões de brasileiros, tornando operações que antes eram burocráticas muito mais simples e rápidas.

Dentro desse cenário, o Pix se consolidou como uma das principais ferramentas de pagamento do país. Agora, o sistema entra em uma nova fase de evolução, com atualizações previstas que prometem ampliar suas funcionalidades e integração com a economia — incluindo mudanças importantes confirmadas pelo governo.

Novas funções ampliam o uso do Pix no dia a dia

O Banco Central avança na modernização do sistema e prepara uma série de novidades que devem ser implementadas até o fim de 2026. Entre elas, o chamado split tributário se destaca como uma das mais relevantes.

Na prática, essa funcionalidade permitirá o pagamento de impostos em tempo real no momento da transação. Ou seja, ao realizar uma compra, os tributos já poderão ser automaticamente separados e enviados ao governo.

Dessa forma, o processo se torna mais transparente e reduz a complexidade para empresas.

Além disso, outra mudança importante é a cobrança híbrida. A partir de novembro, boletos deverão obrigatoriamente oferecer a opção de pagamento via Pix por QR Code.

Com isso, o consumidor ganha mais praticidade, enquanto empresas aumentam as chances de receber mais rápido.

Enquanto isso, o sistema também passará a permitir o pagamento de duplicatas, o que deve facilitar a antecipação de recebíveis por empresas.

Consequentemente, isso reduz custos operacionais e melhora o fluxo de caixa, principalmente para pequenos e médios negócios.

Pix evolui para crédito, offline e uso internacional

O avanço do Pix não se limita apenas a pagamentos. O Banco Central também estuda soluções que ampliam seu uso como ferramenta de crédito. Um exemplo disso é o Pix em garantia, que funcionará de forma semelhante ao crédito consignado.

Nesse modelo, o usuário poderá utilizar valores que ainda vai receber como garantia para empréstimos. Assim, a expectativa é que os bancos reduzam taxas de juros e facilitem o acesso ao crédito.

Além disso, o Pix por aproximação também deve evoluir. A principal novidade é a possibilidade de realizar transações mesmo sem conexão com a internet.

Dessa forma, pagamentos poderão acontecer em locais com sinal instável, ampliando ainda mais o alcance do sistema.

Outro ponto estratégico é a expansão internacional. Atualmente, o Pix já opera de forma limitada em países como Portugal e Estados Unidos. No entanto, o objetivo agora é permitir pagamentos entre países de forma definitiva, tornando o sistema uma alternativa global.

Impactos das mudanças no sistema financeiro

Com essas atualizações, o Pix deixa de ser apenas um meio de pagamento e passa a ocupar um papel central na estrutura financeira do país.

A integração com impostos, crédito e operações internacionais demonstra uma evolução significativa do sistema.

Ao mesmo tempo, essa expansão aumenta a competitividade com outros meios de pagamento tradicionais, como cartões e boletos. Isso tende a beneficiar o consumidor, que ganha mais opções, rapidez e, possivelmente, menores custos.

Portanto, acompanhar essas mudanças se torna essencial, já que o Pix continua a redefinir a forma como o dinheiro circula no Brasil — e, em breve, também fora dele.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!