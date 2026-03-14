Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos em Goiânia

Artista comunicou nas redes sociais o cancelamento de toda a próxima agenda de shows

Lara Duarte - 14 de março de 2026

Lorena Batista lutava contra câncer. (Foto: Reprodução)

A família do cantor Amado Batista enfrenta um momento de luto após a morte de Lorena Batista, filha do artista, ocorrida nesta sexta-feira (13), em Goiânia. Ela tinha 46 anos e estava internada no Hospital São Francisco.

Segundo familiares, Lorena lutava contra um câncer. Ela deixa um filho de 3 anos.

O diagnóstico da doença havia sido revelado pela própria Lorena no ano passado, quando publicou um vídeo nas redes sociais para explicar o motivo do afastamento do público.

“Oi, pessoal, meus seguidores, meus amigos. Estou vindo aqui porque eu sei que estou sumida já tem um tempo. Infelizmente, eu descobri um problema sério comigo e agora eu tenho que tratar”, explicou.

No mesmo relato, ela disse que recebeu a notícia pouco tempo depois de um trabalho importante realizado pelo pai e afirmou que encararia o tratamento com fé.

“Foi logo depois que meu pai gravou o DVD. Agora é enfrentar a doença com muita fé, com muita coragem, sem ficar com medo, porque morrer todo mundo vai, né?”, declarou.

“Então, se dá para protelar isso aí, a gente protela e vamos lutar contra esse câncer, contra esses tumores. Deus no comando sempre. Ele sabe todas as coisas, não me perguntem por quê”, completou.

Lorena era a única filha mulher de Amado Batista, fruto da relação do cantor com a segunda esposa, Lenice. O artista também é pai de Erich, do primeiro casamento, além de Bruno e Rick.

Por conta do ocorrido, a equipe do cantor informou que os shows previstos para este fim de semana foram cancelados.

As apresentações que aconteceriam em Guarulhos (SP) e Botucatu (SP), no sábado (14), e em São Paulo (SP), no domingo (15), devem ganhar novas datas, que ainda serão divulgadas pelos organizadores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!