Motocicleta vai parar embaixo de ônibus e jovem morre após acidente em Goiânia

Vítima tinha 22 anos e já foi identificada. Caso será investigado pela Dict

Lara Duarte - 14 de março de 2026

Caso ocorreu no Setor Bueno. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, morreu após a motocicleta que conduzia parar debaixo de um ônibus do transporte coletivo durante um acidente registrado na madrugada deste sábado (14), no Setor Bueno, em Goiânia. A batida ocorreu no cruzamento da Avenida T-2 com a Rua Campinas.

A vítima foi identificada como Itallo Fernandes da Silva Brito. Com o impacto da colisão, o motociclista caiu e acabou ficando preso sob o ônibus. A morte foi constatada ainda no local durante o atendimento das equipes de socorro.

Testemunhas disseram à Polícia Militar (PM) que o ônibus seguia pela Rua Campinas quando houve a colisão com a motoneta que trafegava pela Avenida T-2. Após a batida, o veículo de duas rodas e o condutor ficaram debaixo do coletivo.

A motorista do ônibus relatou às autoridades que o motociclista teria avançado o sinal vermelho no cruzamento. Ela realizou teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora recebeu atendimento médico por estar bastante abalada e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) da Polícia Civil (PC).

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