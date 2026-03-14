Não é esfregar, nem colocar na água quente: a mistura usada por faxineiras para desengordurar o exaustor da cozinha sem esforço
Mistura simples usada por profissionais da limpeza ajuda a soltar a gordura do exaustor e facilita a remoção da sujeira acumulada
Limpar o exaustor da cozinha costuma ser uma das tarefas mais difíceis da rotina doméstica. A gordura liberada durante o preparo dos alimentos se acumula com o tempo e cria uma camada pegajosa que parece impossível de remover.
Muitas pessoas recorrem a água quente ou passam longos minutos esfregando, mas profissionais da limpeza afirmam que existe um método mais simples e eficaz.
Segundo faxineiras experientes, o segredo está em usar uma mistura caseira que ajuda a dissolver a gordura antes mesmo de começar a esfregar.
A solução age diretamente na sujeira acumulada, amolecendo a gordura e permitindo que ela seja removida com muito menos esforço.
Mistura usada para desengordurar o exaustor
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de detergente neutro
- 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio
- 1 copo de vinagre branco
- 1 copo de água morna
Como preparar
- Em um recipiente, misture a água morna com o detergente.
- Adicione o bicarbonato de sódio e mexa bem até dissolver.
- Acrescente o vinagre branco aos poucos, pois a mistura pode espumar.
- Mexa até formar uma solução homogênea.
Como aplicar no exaustor
- Desligue o exaustor e, se possível, retire as grades ou filtros.
- Com uma esponja ou borrifador, aplique a mistura sobre a parte engordurada.
- Deixe agir por 10 a 15 minutos para que a gordura comece a se soltar.
- Passe uma esponja macia ou pano para remover a sujeira.
- Enxágue com um pano úmido e finalize com um pano seco.
O truque funciona porque o detergente quebra a gordura, o bicarbonato ajuda a soltar a sujeira incrustada e o vinagre potencializa o efeito desengordurante.
Com essa combinação, o processo de limpeza fica muito mais rápido e exige menos esforço.
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