Novo sistema do Japão deve alterar a forma como brasileiros entram no país

Governo japonês estuda criação de autorização digital de viagem que poderá mudar o processo de entrada de turistas nos aeroportos do país

Gabriel Yuri Souto - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O Japão estuda implementar um novo sistema digital que poderá alterar a forma como brasileiros entram no país nos próximos anos.

A proposta cria uma autorização on-line obrigatória antes do embarque e busca reforçar o controle de estrangeiros e agilizar o processo de imigração nos aeroportos japoneses.

As informações foram reunidas em reportagem da jornalista Yasmin Mior, publicada pelo portal ND Mais, com base em dados divulgados pelo blog especializado em turismo Melhores Destinos.

O sistema recebeu o nome de JESTA (Japanese Electronic System for Travel Authorization) e funcionará de forma semelhante a programas já utilizados por outros países para controlar a entrada de visitantes.

Sistema funcionará como autorização de viagem

O novo sistema não será um visto tradicional. Na prática, ele funcionará como uma autorização digital de viagem, que o turista deverá solicitar antes de embarcar para o Japão.

Atualmente, brasileiros fazem parte de um grupo de cerca de 70 nacionalidades que não precisam de visto para entrar no país em viagens curtas de turismo.

No entanto, quando o JESTA começar a operar, o viajante terá que preencher um formulário eletrônico com informações pessoais e dados da viagem.

Depois disso, a Agência de Serviços de Imigração do Japão analisará as informações enviadas e decidirá se permite ou não a entrada do turista no país.

Sistema poderá entrar em vigor em 2028

O governo japonês ainda avalia a criação do sistema e pretende apresentar um projeto de lei para viabilizar a medida.

A previsão inicial indica que o JESTA poderá começar a funcionar em abril de 2028.

Além disso, o viajante que receber a autorização deverá pagar uma taxa simbólica para concluir o processo.

Por outro lado, se o governo negar a autorização, a companhia aérea não permitirá o embarque para o Japão.

Governo quer acelerar imigração e reforçar segurança

O novo sistema possui três objetivos principais.

Primeiramente, ele permitirá uma triagem antecipada de viajantes, o que ajudará as autoridades a identificar possíveis riscos de segurança antes da chegada ao país.

Além disso, a medida deve reduzir o tempo de espera nos aeroportos japoneses, pois parte da verificação ocorrerá antes da viagem.

Por fim, o governo também pretende reforçar o controle de fronteiras e evitar permanências irregulares de turistas.

Processo atual funciona de forma diferente

Atualmente, as companhias aéreas enviam os dados dos passageiros brasileiros somente após o embarque.

Por causa disso, as autoridades realizam a análise das informações apenas quando o turista chega ao Japão.

Com o JESTA, essa triagem ocorrerá antes da viagem. Dessa forma, ao desembarcar, o visitante precisará apenas realizar o registro biométrico e passar por um terminal automático de imigração.

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