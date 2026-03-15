O município mais solitário do mundo: conheça a cidade onde só 1 mulher mora e acumula os cargos de prefeita, bibliotecária e dona do único bar da região

No interior do Nebraska, uma única moradora mantém viva uma cidade inteira, acumulando funções que vão da prefeitura ao único bar local

Gustavo de Souza - 15 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

No interior do estado de Nebraska, nos Estados Unidos, existe uma cidade onde praticamente tudo gira em torno de uma única pessoa. Monowi tem apenas uma moradora oficial: Elsie Eiler, responsável por manter de pé as atividades administrativas e sociais do município.

A cidade surgiu em 1902, durante a expansão da ferrovia Fremont, Elkhorn and Missouri Valley Railroad pelas planícies americanas. Na década de 1930, Monowi chegou a ter mais de 120 moradores, com comércio, igreja e escola. Com o passar das décadas, porém, a mecanização da agricultura e a migração para centros urbanos reduziram gradualmente a população.

O processo continuou ao longo do século XX. No Censo de 2000, a cidade tinha apenas dois habitantes: Elsie e o marido, Rudy Eiler. Após a morte dele, em 2004, ela passou a ser a única residente permanente.

Mesmo assim, Monowi segue oficialmente incorporada no estado de Nebraska. Para manter a cidade ativa, Elsie cumpre tarefas administrativas como a renovação de licenças municipais e a organização da documentação exigida pela legislação estadual.

A rotina da cidade gira principalmente em torno da Monowi Tavern, bar administrado por Elsie desde os anos 1970. O local funciona como ponto de encontro para moradores da região e visitantes curiosos que passam pela rodovia próxima.

Após a morte do marido, ela também criou a Rudy’s Library, uma pequena biblioteca com cerca de 5 mil livros reunidos ao longo da vida do casal.

Hoje, o bar e a biblioteca formam o centro de convivência de Monowi. Enquanto Elsie continua trabalhando e recebendo visitantes, a menor cidade incorporada dos Estados Unidos segue sustentada por sua única moradora.

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