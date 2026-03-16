Dom Waldemar Passini pede mobilização da Câmara para enfrentar déficit de moradia em Anápolis

Bispo da Diocese levou à tribuna do Legislativo o tema da Campanha da Fraternidade 2026 e defendeu maior atenção do Poder Público ao problema habitacional

Lara Duarte - 16 de março de 2026

Dom Waldemar Passini, bispo da Diocese de Anápolis. (Foto: Alyne Laís/Câmara Municipal)

A crise da moradia foi tema de debate na Câmara Municipal nesta segunda-feira (16), quando o bispo da Diocese de Anápolis, Dom Waldemar Passini, usou a tribuna para defender maior mobilização do Poder Público sobre o problema habitacional.

O convite para a participação partiu do vereador Professor Marcos (PT), que levou ao Plenário a discussão da Campanha da Fraternidade 2026. Neste ano, a iniciativa da Igreja Católica tem como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós”.

Durante a fala, Dom Waldemar Passini destacou a responsabilidade dos vereadores diante da questão social.

“Todos, mas especialmente os senhores vereadores e senhoras vereadoras, ocupam um lugar de responsabilidade para impulsionar projetos com a criatividade própria de quem busca justiça social”, afirmou.

O bispo lembrou que a moradia representa mais que uma construção física, pois está ligada à vida familiar. Ele citou a própria experiência ao recordar que cresceu em um endereço fixo em Anápolis, na casa dos pais, no bairro Maracananzinho.

Segundo Dom Waldemar Passini, o debate sobre habitação envolve diferentes áreas da vida urbana.

“O tema da moradia se relaciona com saúde física, saúde mental, ecologia, transporte, além de economia, construção civil, indústria e sistema bancário”, disse.

Mesmo sendo um tema complexo, o líder religioso afirmou que o problema não pode ser ignorado.

“A moradia é um direito natural e, por isso, diz respeito à dignidade humana. O cidadão tem o direito de ver esse tema tratado pelos poderes”, declarou.

Dom Waldemar Passini também chamou atenção para pessoas em situação de rua e famílias que vivem em habitações precárias.

“Precisamos olhar para essa população invisível que não tem teto e para aqueles que vivem em moradias que não são dignas”, afirmou.

Ele ainda citou a atualização do Plano Diretor de Anápolis como parte importante da discussão sobre moradia na cidade.

Ao justificar o convite, o vereador Professor Marcos destacou que cerca de seis milhões de famílias brasileiras vivem sem moradia.

A presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), afirmou que o tema dialoga diretamente com a atualização do Plano Diretor, um dos principais debates em andamento no Legislativo.

“Tudo é providência de Deus e esse tema também, o que nos dá ainda mais responsabilidade”, disse.

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