Anápolis fica entre as cidades mais sustentáveis de Goiás e recebe premiação

Município ficou entre os melhores do estado e conquistou aumento de repasses e premiação

Pedro Ribeiro - 17 de março de 2026

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Anápolis conquistou destaque no Índice de Sustentabilidade Municipal (ISM) 2025 e ficou entre os municípios mais bem avaliados de Goiás.

O resultado foi divulgado nesta terça-feira (17) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Com 77 pontos, a cidade alcançou a segunda colocação no ranking estadual, ficando atrás de Rio Verde por apenas um ponto.

A pontuação também garante ao município o aumento no repasse do ICMS ecológico, além de uma premiação de R$ 100 mil.

A avaliação considerou quatro eixos principais: gestão ambiental, saneamento, conservação da biodiversidade e proteção ambiental.

Entre os destaques, estão a estrutura administrativa voltada ao meio ambiente, investimentos na área, além de ações como coleta seletiva, destinação adequada de resíduos e projetos de preservação de recursos naturais.

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