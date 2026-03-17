As 6 frases mais utilizadas por pessoas com baixo nível de escolaridade emocional, segundo a psicologia

Algumas expressões repetidas no dia a dia podem revelar dificuldade em lidar com emoções e conflitos

Daniella Bruno - 17 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Rodolfo Clix)

A forma como as pessoas se comunicam diz muito sobre a maneira como lidam com emoções e conflitos no dia a dia. Em diversas situações, determinadas frases acabam revelando dificuldades em compreender sentimentos próprios e também em interpretar emoções de outras pessoas.

Na psicologia, esse comportamento costuma ser associado ao que especialistas chamam de baixo nível de escolaridade emocional. O conceito se refere à dificuldade de reconhecer, compreender e lidar de maneira equilibrada com sentimentos, frustrações e situações de conflito.

Pessoas que apresentam esse tipo de dificuldade frequentemente utilizam frases que demonstram resistência ao diálogo, pouca empatia ou dificuldade de assumir responsabilidades emocionais.

Além disso, essas expressões aparecem principalmente em momentos de tensão, discussões ou situações que exigem mais maturidade emocional.

Frases comuns que podem indicar baixa escolaridade emocional

Segundo especialistas em comportamento humano, algumas frases aparecem com frequência em contextos de conflitos e podem indicar dificuldades na gestão emocional.

Entre as mais citadas estão:

“Eu sou assim mesmo.”



Essa frase costuma aparecer quando a pessoa evita refletir sobre suas atitudes. Em vez de considerar mudanças ou aprendizado, ela utiliza a expressão como justificativa para manter comportamentos problemáticos.

“Você está exagerando.”



Nesse caso, a pessoa tende a invalidar os sentimentos do outro. Ao minimizar a reação de alguém, ela evita reconhecer que suas atitudes podem ter causado desconforto.

“Isso não é problema meu.”



Essa frase geralmente demonstra dificuldade em assumir responsabilidades em relações pessoais ou profissionais. Muitas vezes, ela surge como uma forma de se afastar de conflitos.

“Eu não tenho culpa de nada.”



Ao utilizar essa expressão, a pessoa costuma rejeitar qualquer possibilidade de autocrítica. Em vez de refletir sobre a própria participação em uma situação, transfere completamente a responsabilidade para os outros.

“Você sempre faz isso.”



Generalizações desse tipo costumam intensificar conflitos. A frase transforma um episódio específico em uma crítica ampla, o que dificulta o diálogo e a resolução do problema.

“Tanto faz.”



Embora pareça uma resposta simples, essa expressão pode indicar desinteresse emocional ou dificuldade em se posicionar diante de situações importantes.

Como desenvolver mais inteligência emocional

Apesar de essas frases aparecerem com frequência em discussões, especialistas ressaltam que a escolaridade emocional pode ser desenvolvida ao longo do tempo.

Primeiramente, é importante reconhecer as próprias emoções e tentar compreender o que está por trás de determinadas reações. Esse processo ajuda a evitar respostas impulsivas em momentos de conflito.

Além disso, praticar a escuta ativa e demonstrar empatia contribui para melhorar a comunicação entre as pessoas. Quando alguém se esforça para entender o ponto de vista do outro, as relações tendem a se tornar mais equilibradas.

Outro ponto importante envolve a capacidade de assumir responsabilidades. Reconhecer erros e aprender com experiências também faz parte do desenvolvimento emocional.

Assim, ao observar a forma como nos comunicamos e refletir sobre determinadas frases usadas no dia a dia, é possível construir relações mais saudáveis e fortalecer a inteligência emocional.

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