Psicólogos infantis indicam 4 frases simples que ajudam a acalmar crianças durante a birra e evitam que a crise piore

Psicólogos infantis apontam frases simples que sinalizam segurança ao cérebro da criança e ajudam a reduzir a intensidade da birra

Gustavo de Souza - 16 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Yang Miao/Unsplash)

Birras fazem parte do desenvolvimento infantil e, muitas vezes, refletem mais do que simples desobediência. Durante uma crise emocional, o cérebro da criança ainda não possui maturidade suficiente para controlar impulsos e frustrações.

Isso acontece porque o córtex pré-frontal, área responsável pelo autocontrole e pelo raciocínio lógico, ainda está em formação. Nesses momentos, o cérebro reage de forma instintiva, priorizando respostas emocionais intensas.

Segundo orientações baseadas em estudos sobre desenvolvimento infantil e difundidas por organismos como a UNICEF, experiências vividas na primeira infância têm forte impacto na formação das conexões neurais.

O papel da amígdala na crise emocional

Durante a birra, a amígdala cerebral, responsável por identificar ameaças e desconfortos, entra em estado de alerta. O organismo libera hormônios do estresse, dificultando o raciocínio e a comunicação.

Por isso, especialistas alertam que broncas longas ou tentativas de explicar regras complexas costumam falhar nesse momento. O cérebro emocional assume o controle, enquanto a parte lógica fica temporariamente inacessível.

As quatro frases que ajudam a acalmar

Psicólogos infantis recomendam frases curtas e acolhedoras para ajudar o sistema nervoso da criança a voltar ao equilíbrio. Entre elas está:

1. “Estou aqui com você.”

A frase transmite segurança e mostra que a criança não está sozinha naquele momento de frustração.

2. “Eu estou te ouvindo.”

Essa expressão demonstra atenção e valida a tentativa da criança de expressar o que está sentindo.

3. “Vamos respirar juntos.”

O convite ajuda a desacelerar o corpo e pode reduzir rapidamente a intensidade da emoção.

4. “Eu vou te ajudar.”

A mensagem reforça apoio e mostra que o adulto está disponível para enfrentar a situação ao lado da criança.

Essa abordagem é conhecida como co-regulação emocional, quando o adulto oferece estabilidade para ajudar a criança a se reorganizar.

Como aplicar no dia a dia

A orientação é fazer uma pausa antes de reagir, manter voz calma e aproximar-se da criança com presença e atenção.

Após a crise diminuir, o diálogo sobre limites e comportamento se torna mais eficaz. Para especialistas, compreender o funcionamento do cérebro infantil permite educar com mais empatia e fortalecer o desenvolvimento emocional.

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