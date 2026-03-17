Esse desinfetante caseiro é fácil de fazer, rende bastante e pode diminuir os gastos com produtos de limpeza

Uma mistura simples pode perfumar os ambientes, ajudar na higienização e ainda reduzir gastos no supermercado

Daniella Bruno - 17 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Manter a casa limpa e cheirosa faz parte da rotina de muitas pessoas. No entanto, os produtos de limpeza costumam pesar no orçamento doméstico quando comprados com frequência.

Por esse motivo, muitas pessoas procuram alternativas mais econômicas e práticas. Uma dessas soluções envolve o preparo de desinfetante caseiro, que pode render bastante e ainda ajudar a diminuir os gastos com produtos de limpeza.

Além de ser fácil de preparar, essa alternativa permite aproveitar ingredientes simples que muitas vezes já estão disponíveis em casa. Dessa forma, o produto pode ajudar na higienização de pisos, banheiros e outras superfícies do dia a dia.

Outro ponto importante é que o desinfetante caseiro também pode deixar os ambientes perfumados. Com poucos ingredientes e alguns minutos de preparo, é possível criar uma solução eficiente para a limpeza doméstica.

Como preparar o desinfetante caseiro

Primeiramente, é importante separar os ingredientes necessários. Para preparar essa solução de limpeza, você pode utilizar:

1 litro de água

2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio

½ xícara de vinagre branco

1 colher de sopa de detergente neutro

Em seguida, coloque a água em um recipiente grande e adicione o bicarbonato de sódio. Misture bem até dissolver completamente.

Logo depois, acrescente o vinagre branco com cuidado. Nesse momento, a mistura pode gerar uma leve efervescência, o que é normal devido à reação entre os ingredientes.

Por fim, adicione o detergente neutro e mexa novamente para deixar a solução uniforme. Depois disso, basta armazenar o líquido em garrafas ou recipientes reutilizáveis para facilitar o uso durante a limpeza da casa.

Por que essa mistura funciona na limpeza

Essa combinação funciona porque cada ingrediente exerce uma função específica na limpeza doméstica.

O vinagre branco, por exemplo, ajuda a dissolver resíduos e contribui para neutralizar odores. Já o bicarbonato de sódio auxilia na remoção de sujeiras e também ajuda a eliminar cheiros desagradáveis.

Enquanto isso, o detergente neutro atua diretamente na remoção de gordura e facilita a limpeza de superfícies.

Dessa forma, quando esses ingredientes são combinados corretamente, criam uma solução simples que pode ajudar na limpeza diária da casa.Além da praticidade, essa alternativa também pode contribuir para reduzir os gastos com produtos de limpeza industrializados.

Assim, com poucos ingredientes e alguns minutos de preparo, é possível criar um produto útil para manter a casa limpa e organizada.

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