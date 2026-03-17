MEC abre 50 mil vagas em curso gratuito e a distância que dá direito a certificado

Ministério da Educação abre 50 mil vagas para curso online gratuito sobre letramento matemático voltado à Educação Infantil

Gabriel Dias - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma nova oportunidade de capacitação gratuita acaba de ser aberta para profissionais da área da educação e interessados em ampliar conhecimentos sobre o ensino infantil.

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 50 mil vagas para um curso online voltado ao letramento matemático na Educação Infantil.

A formação é totalmente gratuita e será oferecida de forma virtual, permitindo que participantes de todo o país tenham acesso ao conteúdo.

As vagas estão distribuídas em dez turmas, e o curso possui carga horária total de 30 horas.

O participante poderá concluir as atividades em um período mínimo de oito dias, mas terá até 365 dias para finalizar todo o conteúdo.

A formação aborda diferentes aspectos relacionados ao ensino da matemática para crianças pequenas, incluindo estratégias pedagógicas, planejamento de atividades e formas de estimular o pensamento lógico desde os primeiros anos da vida escolar.

Entre os temas estudados estão os conceitos básicos de matemática na infância, a relação da aprendizagem com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a integração entre brincadeiras, experiências e desenvolvimento do raciocínio matemático.

O curso também inclui entrevistas com especialistas, debates sobre práticas pedagógicas, reflexões sobre o papel do professor na construção do conhecimento e atividades interativas, como quizzes e desafios.

Outro ponto abordado na formação é a importância do planejamento pedagógico e da observação das crianças durante as atividades educativas, permitindo que educadores identifiquem formas mais eficazes de promover a aprendizagem.

Embora o conteúdo tenha sido desenvolvido especialmente para professoras e professores que atuam em instituições de Educação Infantil, a participação não é restrita apenas a esses profissionais. Qualquer pessoa interessada no tema pode se inscrever.

Ao final das atividades, os participantes que concluírem o curso recebem certificado de participação.

As inscrições podem ser feitas diretamente pela plataforma disponibilizada pelo Ministério da Educação, enquanto houver vagas disponíveis.

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