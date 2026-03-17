Quem encontrar uma moeda de 50 centavos dessa na carteira pode ter direito a mais de 3 salários mínimos
Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante
Uma linhagem de R$ 0,50 centavos da segunda família do real ganhou fama entre os colecionadores que a fez atingir um valor de premiação que pode chegar a mais de 3 salários mínimos.
Com a data de fabricação de 2007, a produção tomou um alto valor de comercialização no ambiente dos colecionadores, sendo avaliada em mais de R$ 4.500 reais.
Existem hoje, segundo o catálogo de moedas, poucas unidades dos exemplares. O item apresenta na sua estrutura área de bordas desiguais, enquanto o outro é um pouco mais grosso que as cunhagens comuns.
- Se sobrou café, não jogue fora: aprenda a fazer um delicioso café gelado e cremoso
- Cidade criada por americanos em 1875 no Brasil hoje tem qualidade de vida comparável à de países ricos
- A casa localizada em São Paulo que é avaliada em R$ 1 bilhão, tem 17.800 metros quadrados e pertence a uma apresentadora de televisão
Além disso, o alto valor dela se dá por ser da linhagem do período imperial, trazendo a efígie do Barão do Rio Branco em ambas as faces. A moeda cunhada em aço maciço e com peso em média de 17g é ofertada em sites especializados em coleções raras a partir de R$ 4.500,00.
Ela tem a efigie dupla do Barão do Rio Branco e não aparece a alcunha do valor de R$ 0,50 centavos em nenhum dos lados dela, somente o rosto dele.
Confira mais detalhes:
Onde vender sua moeda rara?
O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Assim, segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:
Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.
Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.
Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.
Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.
Atenção leitores e leitoras!
O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação a seus leitores por possuírem estes artefatos raros. Os interessados devem procurar perfis oficiais de coleções.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!