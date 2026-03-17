Receita de Pão de Queijo que lembra o de padaria, só que é mas gostoso

Combinação simples de ingredientes e um detalhe no preparo podem mudar completamente o resultado dessa receita clássica

Layne Brito - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Poucas receitas despertam tanta memória afetiva quanto o pão de queijo quentinho saindo do forno. Crocante por fora, macio por dentro e com aquele aroma que toma conta da casa, ele costuma ser presença certa no café da manhã ou no lanche da tarde.

O desafio, porém, quase sempre é o mesmo: alcançar em casa a textura que lembra a das padarias, sem acabar com uma massa pesada ou seca demais.

Foi justamente nessa busca que uma combinação simples mostrou diferença no resultado.

A mistura de polvilho doce com polvilho azedo ajuda a criar uma massa equilibrada, com leveza, crescimento e uma textura aerada por dentro. Já os queijos entram para reforçar sabor e cremosidade, sem pesar.

Ingredientes

2 xícaras de polvilho doce

1 xícara de polvilho azedo

1 xícara de leite

1/2 xícara de óleo

1 colher de chá de sal

2 ovos

1 xícara de muçarela ralada

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 200 °C antes de começar a modelar os pães de queijo. Em uma tigela grande, misture o polvilho doce, o polvilho azedo e o sal. Leve o leite e o óleo ao fogo até começarem a ferver. Despeje o líquido quente sobre o polvilho e misture até formar uma farofa úmida. Espere a mistura amornar antes de adicionar os ovos. Acrescente os ovos um a um, misturando até a massa ficar uniforme. Adicione a muçarela e o parmesão ralados e misture até a massa ficar levemente pegajosa. Unte as mãos e modele bolinhas de tamanho médio. Coloque em uma assadeira e leve ao forno por cerca de 25 minutos, até crescerem e dourarem levemente.

Quando saem do forno, a casca fica firme e levemente crocante, enquanto o interior permanece macio e aerado.

Ao partir um ainda quente, a textura lembra muito a das padarias, com a vantagem de um sabor mais intenso por causa da combinação dos queijos.

Outro detalhe interessante é a praticidade.

A massa pode ser congelada já modelada. Basta colocar as bolinhas separadas em uma assadeira no freezer até endurecerem e depois armazená-las em um saco próprio.

Quando quiser assar, leve direto ao forno.

Assim, sempre que surgir vontade de um café da manhã especial ou um lanche da tarde caprichado, basta colocar os pães de queijo no forno e esperar alguns minutos para sentir o cheiro irresistível pela casa.

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