Pão de queijo de liquidificador: receita fácil, com poucos ingredientes e ótima para acompanhar o café
Receita prática vai ao liquidificador, leva poucos ingredientes e fica pronta no forno com casquinha leve e sabor bem “pão de queijo”
Tem receita que salva o dia sem fazer bagunça na cozinha e o pão de queijo de liquidificador é exatamente assim. Ele não exige ponto na mão, não pede para sovar massa e ainda aceita o queijo que você tiver na geladeira.
É o tipo de preparo que combina com café passado na hora, visita chegando de surpresa ou aquela vontade de comer algo quentinho sem complicação.
A ideia é simples: bater a base no liquidificador, ajustar a textura com polvilho e finalizar com queijo misturado por último.
O resultado não é o pão de queijo tradicional “de enrolar”, mas entrega o que todo mundo quer: cheiro bom, sabor marcante e uma casquinha que fica ainda melhor quando assa um pouco mais para não murchar.
Veja o passo a passo completo.
Pão de queijo de liquidificador
Ingredientes
- 2 ovos;
- 1 xícara de leite integral (240 ml);
- 100 ml de óleo;
- 2 xícaras de polvilho (doce ou azedo);
- Sal a gosto;
- 80 g de queijo ralado (vale o que tiver: meia cura, parmesão, muçarela).
Modo de preparo
- Pré-aqueça o forno a 200°C.
- No liquidificador, coloque os ovos, o leite e o óleo. Bata por alguns segundos.
- Acrescente 1 ½ xícara de polvilho e sal a gosto. Bata por cerca de 1 minuto.
- Se a massa ficar muito líquida, adicione o restante do polvilho aos poucos até chegar em uma consistência cremosa e mais encorpada (a receita costuma fechar em 2 xícaras no total).
- Coloque metade do queijo e bata rapidamente só para incorporar.
- Adicione o restante do queijo e misture com uma colher (não precisa bater de novo).
- Unte forminhas de cupcake ou empadinha com óleo (ou use desmoldante).
- Despeje a massa nas forminhas sem encher até a borda, porque cresce.
- Leve ao forno por 25 a 30 minutos, ou até dourar. Se quiser mais “crostinha”, deixe mais alguns minutinhos para secar e não murchar.
Dicas para ficar ainda melhor
- Polvilho doce deixa mais macio; polvilho azedo dá mais elasticidade e um “puxadinho”.
- Queijo mais curado dá mais sabor, mas até muçarela funciona.
- Quer mais intenso? Misture um pouco de queijo parmesão no final.
O pão de queijo de liquidificador é aquela receita que não promete ser “o original de Minas” mas entrega o que importa: praticidade, sabor e um lanche quentinho que combina demais com café.
E o melhor: com poucos ingredientes, dá para fazer sempre que bater a vontade, sem mistério e sem sujeira.
