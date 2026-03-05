Pão de queijo de liquidificador: receita fácil, com poucos ingredientes e ótima para acompanhar o café

Receita prática vai ao liquidificador, leva poucos ingredientes e fica pronta no forno com casquinha leve e sabor bem “pão de queijo”

05 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Receitas Luciana Venâncio)

Tem receita que salva o dia sem fazer bagunça na cozinha e o pão de queijo de liquidificador é exatamente assim. Ele não exige ponto na mão, não pede para sovar massa e ainda aceita o queijo que você tiver na geladeira.

É o tipo de preparo que combina com café passado na hora, visita chegando de surpresa ou aquela vontade de comer algo quentinho sem complicação.

A ideia é simples: bater a base no liquidificador, ajustar a textura com polvilho e finalizar com queijo misturado por último.

O resultado não é o pão de queijo tradicional “de enrolar”, mas entrega o que todo mundo quer: cheiro bom, sabor marcante e uma casquinha que fica ainda melhor quando assa um pouco mais para não murchar.

Veja o passo a passo completo.

Pão de queijo de liquidificador

Ingredientes

2 ovos;

1 xícara de leite integral (240 ml);

100 ml de óleo;

2 xícaras de polvilho (doce ou azedo);

Sal a gosto;

80 g de queijo ralado (vale o que tiver: meia cura, parmesão, muçarela).

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200°C. No liquidificador, coloque os ovos, o leite e o óleo. Bata por alguns segundos. Acrescente 1 ½ xícara de polvilho e sal a gosto. Bata por cerca de 1 minuto. Se a massa ficar muito líquida, adicione o restante do polvilho aos poucos até chegar em uma consistência cremosa e mais encorpada (a receita costuma fechar em 2 xícaras no total). Coloque metade do queijo e bata rapidamente só para incorporar. Adicione o restante do queijo e misture com uma colher (não precisa bater de novo). Unte forminhas de cupcake ou empadinha com óleo (ou use desmoldante). Despeje a massa nas forminhas sem encher até a borda, porque cresce. Leve ao forno por 25 a 30 minutos, ou até dourar. Se quiser mais “crostinha”, deixe mais alguns minutinhos para secar e não murchar.

Dicas para ficar ainda melhor

Polvilho doce deixa mais macio; polvilho azedo dá mais elasticidade e um “puxadinho”.

Queijo mais curado dá mais sabor, mas até muçarela funciona.

Quer mais intenso? Misture um pouco de queijo parmesão no final.

O pão de queijo de liquidificador é aquela receita que não promete ser “o original de Minas” mas entrega o que importa: praticidade, sabor e um lanche quentinho que combina demais com café.

E o melhor: com poucos ingredientes, dá para fazer sempre que bater a vontade, sem mistério e sem sujeira.

