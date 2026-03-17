Sucuri de 3 metros é encontrada dentro de casa em Hidrolândia
Situação chamou atenção pelo tamanho do animal e local onde foi encontrado
Uma sucuri de cerca de três metros foi capturada dentro de uma casa em Hidrolândia, nesta terça-feira (17).
O animal foi encontrado escondido embaixo do tanque, na área externa da residência, o que gerou preocupação entre os moradores.
O resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas no fim da tarde.
A operação durou cerca de uma hora e contou com o uso de equipamentos apropriados para captura de animais silvestres.
Após o procedimento, o animal foi devolvido à natureza, sem ferimentos.
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