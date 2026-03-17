Sucuri de 3 metros é encontrada dentro de casa em Hidrolândia

Situação chamou atenção pelo tamanho do animal e local onde foi encontrado

Pedro Ribeiro - 17 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma sucuri de cerca de três metros foi capturada dentro de uma casa em Hidrolândia, nesta terça-feira (17).

O animal foi encontrado escondido embaixo do tanque, na área externa da residência, o que gerou preocupação entre os moradores.

O resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas no fim da tarde.

A operação durou cerca de uma hora e contou com o uso de equipamentos apropriados para captura de animais silvestres.

Após o procedimento, o animal foi devolvido à natureza, sem ferimentos.

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