Sucuri de 3 metros é encontrada dentro de casa em Hidrolândia

Situação chamou atenção pelo tamanho do animal e local onde foi encontrado

Pedro Pedro Ribeiro -
Sucuri de 3 metros é encontrada dentro de casa em Hidrolândia
(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma sucuri de cerca de três metros foi capturada dentro de uma casa em Hidrolândia, nesta terça-feira (17).

O animal foi encontrado escondido embaixo do tanque, na área externa da residência, o que gerou preocupação entre os moradores.

O resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas no fim da tarde.

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A operação durou cerca de uma hora e contou com o uso de equipamentos apropriados para captura de animais silvestres.

Após o procedimento, o animal foi devolvido à natureza, sem ferimentos.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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