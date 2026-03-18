Bolsonaro tem melhora nos dois pulmões e pode deixar UTI até o fim da semana

Segundo Caiado, a expectativa é que, se o tratamento ocorrer como esperado, que Bolsonaro possa ser transferido para o quarto nos próximos dias

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Bolsonaro tem melhora nos dois pulmões e pode deixar UTI até o fim da semana
Bolsonaro no leito do hospital. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Internado com broncopneumonia, o ex-presidente Jair Bolsonaro, 70, apresentou melhora nos dois pulmões, segue sem previsão de alta hospitalar, mas já se trabalha com a possibilidade de ele deixar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até o final da semana, segundo informou o médico Brasil Caiado nesta quarta-feira (18).

Segundo Caiado, a expectativa é que, se o tratamento ocorrer como esperado, que Bolsonaro possa ser transferido para o quarto nos próximos dias.

Um terceiro antibótico e um novo remédio para o quadro de soluços foram introduzidos no tratamento do ex-presidente.
O médico também afirmou que a equipe monitora um possível risco de fibrose nos pulmões do ex-presidente, que está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde a última sexta (13).

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