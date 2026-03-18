Mais parece o Japão: a cidade brasileira que é exemplo de limpeza e disciplina

Esta cidade aparece entre as cidades com melhor gestão de resíduos do país e se destaca em ranking nacional de limpeza urbana

Gustavo de Souza - 18 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Marau)

Em um país onde o descarte irregular de lixo ainda é um problema frequente, um município do interior do Rio Grande do Sul passou a chamar atenção pela organização urbana. Marau, cidade com pouco mais de 45 mil habitantes, aparece entre os melhores desempenhos do Brasil na gestão de resíduos sólidos.

O destaque veio após o município alcançar nota 0,827 no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), levantamento nacional que avalia a gestão de resíduos nas cidades brasileiras em uma escala de 0 a 1.

Como funciona o índice

O ISLU mede o desempenho dos municípios com base nas diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), legislação que estabelece metas para coleta, reciclagem e destinação adequada do lixo.

O estudo é elaborado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (Selurb) com apoio técnico da PwC Brasil, analisando indicadores relacionados à eficiência dos serviços de coleta e tratamento de resíduos.

No ranking citado pela prefeitura, Marau aparece entre os municípios com melhor desempenho nacional, dividindo as primeiras posições do levantamento.

Mudanças na gestão

Segundo a administração municipal, o resultado está ligado a ajustes na política de coleta de resíduos realizados nos últimos anos.

Entre as medidas adotadas estão a readequação dos contratos de coleta de lixo e a criação de um cronograma específico para recolhimento de entulhos. A prefeitura afirma que as mudanças ampliaram a eficiência do serviço e reduziram custos.

De acordo com dados divulgados pelo município, desde 2017 a cidade economiza cerca de R$ 100 mil por mês com a reorganização do sistema.

A administração municipal também atribui parte do resultado à colaboração dos moradores. A separação correta do lixo e o respeito aos horários de coleta ajudam a manter ruas e espaços públicos mais limpos.

Veja mais sobre a cidade no vídeo abaixo:

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