Irmãos gêmeos do Rio Grande do Sul são aprovados juntos em Medicina

Gabriel e Gustavo transformaram recomeços e disciplina em resultados expressivos no vestibular

Gabriel Dias - 13 de fevereiro de 2026

A decisão de recomeçar mudou completamente o destino desses jovens irmãos de Erechim, localizado no Norte do Rio Grande do Sul, que chamaram a atenção de muitos estudantes do país.

Com apenas 19 anos, os irmãos gêmeos Gabriel e Gustavo Porcher transformaram suas dúvidas em conquistas pessoais e, juntos, conseguiram três aprovações em medicina em universidades federais da região.

Gabriel conseguiu duas colocações de destaque: passou em 1º lugar na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e na mesma colocação na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Já Gustavo conquistou a 4ª posição na Universidade Federal do Paraná (UFPR). O resultado é fruto de escolhas difíceis, mudanças de planos e muita disciplina.

Em 2024, Gabriel chegou a iniciar a graduação em biologia na própria UFPR, mas, após dois semestres, percebeu que não era exatamente o que ele desejava.

Ele trancou o curso e decidiu apostar no sonho de se tornar médico e, ao longo de 2025, “mergulhou” nos livros e listas.

Durante o ano, manteve uma rotina disciplinada — e surpreendente — de cerca de 10 horas diárias de estudo, mantendo um cronograma rigoroso para a preparação.

Gustavo também trilhou um caminho de mudança. Ele ingressou no curso de direito na UFPR e estudou entre 2024 e 2025. Com o tempo, percebeu que buscava uma profissão com maior contato humano e decidiu migrar para a medicina, assim como o irmão.

A alteração foi viabilizada pelas regras do Sisu de 2026, que permitiram utilizar a nota do Enem de até três edições anteriores para mudança de curso sem realizar a prova novamente. A pontuação que garantiu sua vaga em direito foi suficiente para colocá-lo em 4º lugar em medicina na UFPR.

Entre recomeços e foco intenso, os irmãos transformaram dúvidas em conquistas.

