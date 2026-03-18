Não é o azul, nem o branco: a cor do mundo que superou as tradicionais e virou sinônimo de elegância

Uma tonalidade inesperada começa a dominar escolhas e redefine padrões vistos recentemente no cotidiano

Magno Oliver - 18 de março de 2026

(Foto: Pinterest/ND Mais)

O cenário da moda internacional tem passado por uma mudança significativa em 2026, marcada pela substituição de tons clássicos por propostas mais expressivas.

Cores tradicionalmente associadas à neutralidade, como azul e branco, vêm perdendo espaço para novas escolhas que equilibram sofisticação e personalidade.

Nesse contexto, o violeta, em especial suas variações mais suaves, como o lavanda, desponta como protagonista nas principais passarelas e no vestuário urbano.

De acordo com análises publicadas por especialistas do portal Who What Wear, a retomada de tonalidades antes consideradas discretas ou ultrapassadas reflete uma mudança no comportamento do consumidor.

A especialista Allyson Payer destaca que nuances como roxo e violeta ganharam força ao atender a uma demanda crescente por estilo com identidade, sem abrir mão da elegância.

Grandes casas de moda, como Prada e Valentino, reforçaram essa tendência ao incorporar essas cores em suas coleções recentes.

O diferencial do violeta está em sua versatilidade. Apesar de ser uma cor marcante, ela pode funcionar como um tom neutro em diversas composições, semelhante ao bege ou ao cinza.

Essa característica facilita a adoção por diferentes perfis de público, inclusive aqueles que evitam cores vibrantes.

Ícones da moda, como Kate Moss, já demonstraram a força da combinação ao apostar no violeta aliado a tons sóbrios, criando um equilíbrio entre modernidade e tradição.

Além de sua presença nas passarelas, o avanço do violeta também reflete uma mudança cultural mais ampla. A moda contemporânea tem valorizado a expressão individual e o uso estratégico das cores como ferramenta de comunicação pessoal.

Combinações com outras tendências, como o vermelho cereja, reforçam esse movimento. Mais do que uma escolha estética, o violeta se consolida como símbolo de confiança e renovação, indicando que o futuro da moda será cada vez mais guiado pela ousadia equilibrada.

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