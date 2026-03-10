Segundo cientistas comportamentais, pessoas que andam mais rápido que a média costumam compartilhar traços de personalidade semelhantes

Ritmo da caminhada no dia a dia pode oferecer pistas curiosas sobre personalidade, organização e forma de lidar com objetivos

Layne Brito - 10 de março de 2026

Em meio à rotina acelerada das cidades, é comum observar pessoas caminhando em diferentes ritmos pelas ruas. Algumas seguem em passos tranquilos, quase contemplativos, enquanto outras parecem sempre apressadas, como se estivessem correndo contra o relógio.

Para cientistas comportamentais, essa diferença aparentemente simples pode revelar aspectos interessantes da personalidade de cada indivíduo.

Diversos estudos na área da psicologia comportamental apontam que o modo como as pessoas se movimentam no dia a dia pode estar ligado à forma como pensam, organizam suas tarefas e lidam com objetivos.

Pesquisadores observaram que indivíduos que caminham mais rápido do que a média costumam apresentar traços de personalidade semelhantes, especialmente quando se trata de disciplina, foco e orientação para metas.

Entre essas características, uma das mais citadas é a chamada “conscienciosidade”, termo usado na psicologia para descrever pessoas organizadas, responsáveis e comprometidas com o que fazem.

Quem apresenta esse traço tende a planejar melhor o tempo, buscar eficiência nas tarefas e manter uma postura mais ativa diante das responsabilidades.

Outro ponto observado em estudos é a associação entre passos mais rápidos e níveis mais altos de energia e extroversão.

Pessoas com esse perfil geralmente demonstram maior disposição para agir, tomar decisões e lidar com desafios do cotidiano.

Em ambientes urbanos, onde o ritmo da vida costuma ser mais intenso, esse comportamento pode se tornar ainda mais evidente.

Isso não significa, no entanto, que caminhar devagar seja sinal de desorganização ou falta de motivação.

O ritmo do passo também pode refletir fatores como contexto, estado emocional, ambiente e até preferências pessoais.

Ainda assim, para pesquisadores do comportamento humano, pequenos detalhes da linguagem corporal, como a velocidade da caminhada, podem oferecer pistas curiosas sobre a forma como cada pessoa interage com o mundo.

