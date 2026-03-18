Uma das cidades mais seguras do Brasil também é conhecida como a capital do morango e refúgio de quem quer viver com qualidade de vida

Com alta segurança e qualidade de vida, cidade do interior paulista atrai quem busca tranquilidade perto da capital

Gabriel Dias - 18 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/De fora em Juiz de Fora)

Entre serras verdes e clima de interior, uma cidade paulista vem se destacando por um equilíbrio raro: segurança elevada, qualidade de vida e um estilo de vida que atrai cada vez mais moradores.

Conhecida como Capital Nacional do Morango, Atibaia tem se consolidado como um dos destinos mais desejados para quem busca tranquilidade sem abrir mão de estrutura.

A história do município remonta ao século XVII, quando servia como ponto de parada para bandeirantes que seguiam rumo às minas de ouro.

Com o passar dos anos, o local cresceu, se desenvolveu e ganhou identidade própria, impulsionada principalmente pela agricultura.

Foi com a chegada de imigrantes, especialmente japoneses e italianos, que o cultivo de flores e morangos ganhou força e transformou a economia local.

O reconhecimento nacional veio em 2022, quando uma lei federal oficializou o título de Capital Nacional do Morango.

Desde então, a fruta se tornou símbolo da cidade e protagonista de eventos tradicionais que movimentam o turismo, como a Festa de Flores e Morangos.

Mas não é apenas o turismo que chama atenção. Dados recentes colocam Atibaia entre as cidades mais seguras do Brasil, com índices de violência extremamente baixos em comparação a outros municípios de porte semelhante.

Esse cenário, aliado a bons indicadores de saúde, educação e meio ambiente, reforça a posição da cidade em rankings de qualidade de vida.

Além disso, o município oferece diversas opções de lazer. A Pedra Grande, um dos cartões-postais da região, proporciona vistas panorâmicas e atrai praticantes de voo livre.

Parques, museus e espaços religiosos completam o roteiro, enquanto a gastronomia mistura tradições caipiras com influências internacionais.

Localizada a cerca de 65 km da capital paulista, Atibaia também se beneficia da proximidade com grandes centros, facilitando o acesso sem perder o charme de cidade do interior.

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