A maior limusine do mundo tem 26 rodas, 30 metros, heliponto e comporta até 75 pessoas

Exibida no Orlando Auto Museum, a limusine “The American Dream” impressiona com 30 metros de comprimento, 26 rodas e até heliponto

Gabriel Yuri Souto - 19 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

A maior limusine do mundo voltou a viralizar nas redes sociais após aparecer em um vídeo publicado pelo perfil @cidademotor, de Rodrigo, do Cidade Motor, diretamente do Orlando Auto Museum, nos Estados Unidos.

No registro, o influenciador mostra detalhes do veículo e destaca o tamanho impressionante, que chama atenção logo à primeira vista.

Com 30,51 metros de comprimento e 26 rodas, o modelo conhecido como The American Dream detém o título oficial de carro mais longo do mundo.

O Guinness World Records reconheceu o recorde em 2022, após a restauração completa do veículo. Atualmente, o público pode visitar a limusine no museu em Orlando.

Luxo e exagero marcam a maior limusine do mundo

Além do tamanho fora do comum, o veículo reúne itens que reforçam o conceito de extravagância. Por exemplo, a limusine conta com jacuzzi, piscina com trampolim, cama d’água e mini-golfe. Inclusive, o projeto também inclui um heliponto funcional, o que eleva ainda mais o nível de exclusividade.

Outro detalhe chama atenção: a estrutura pode acomodar mais de 75 pessoas ao mesmo tempo. Assim, o modelo ultrapassa qualquer padrão tradicional de transporte e se aproxima mais de uma atração turística sobre rodas.

Engenharia pensada para um carro fora do comum

Para permitir que o veículo funcione, os criadores adotaram soluções pouco convencionais. Nesse sentido, a limusine possui uma articulação central, que facilita as curvas mesmo com o comprimento extremo.

Além disso, o projeto inclui sistemas que permitem condução pelas duas extremidades.

Por outro lado, dirigir um carro desse porte ainda representa um desafio. No vídeo publicado por @cidademotor, Rodrigo comenta justamente essa dificuldade e brinca sobre a experiência de condução, destacando o raio de curva praticamente surreal.

Onde encontrar o carro mais longo do mundo

Atualmente, a maior limusine do mundo está em exibição no Orlando Auto Museum, dentro do Dezerland Park.

O espaço reúne milhares de veículos e, portanto, se consolidou como um dos principais pontos turísticos para amantes de carros nos Estados Unidos.

Além disso, o modelo passou anos abandonado antes da restauração recente. Desde então, voltou a ganhar destaque internacional e atrai visitantes curiosos com sua proposta única.

Um símbolo de ousadia automotiva

Hoje, a The American Dream representa muito mais do que um carro. Na prática, ela simboliza o limite entre engenharia, entretenimento e extravagância.

Ao mesmo tempo, reforça como a indústria automotiva também pode explorar ideias ousadas e fora do padrão.

Por fim, o veículo segue como uma das criações mais impressionantes já registradas, seja pelo tamanho, seja pelos itens incomuns que oferece.

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