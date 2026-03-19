Onde assistir Grêmio x Vitória nesta quinta-feira (19) pelo Brasileirão

Grêmio e Vitória duelam às 19h, na Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão, em confronto direto por recuperação na tabela

Gustavo de Souza - 19 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Gemini)

Grêmio e Vitória entram em campo nesta quinta-feira (19), às 19h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo pelos canais sportv e Premiere.

O confronto reúne duas equipes em momentos semelhantes na competição, ambas tentando embalar. De um lado, o Tricolor busca retomar o caminho das vitórias diante da torcida. Do outro, o Rubro-Negro tenta manter a boa fase e conquistar seu primeiro triunfo como visitante.

Onde assistir Grêmio x Vitória

O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pelo Sportv, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A bola rola às 19h, horário de Brasília.

A partida é válida pela 7ª rodada da Série A e acontece na Arena do Grêmio, palco onde o time gaúcho costuma se fortalecer.

Como chegam as equipes

O Grêmio chega após dois empates consecutivos, contra Bragantino e Chapecoense. A equipe comandada por Luís Castro iniciou a rodada na sétima posição, com oito pontos, e vê no fator casa uma oportunidade para subir na tabela.

Já o Vitória vive um momento de recuperação. Sem perder há dois jogos, o time baiano vem de vitória sobre o Atlético-MG, no Barradão, e agora tenta repetir o desempenho fora de casa.

Após 40 dias atuando em Salvador, o Rubro-Negro volta a jogar como visitante em busca de um resultado positivo que o afaste ainda mais da zona de rebaixamento.

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