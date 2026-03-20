Anvisa faz apreensão de produtos irregulares em depósito do Mercado Livre
Uma operação revelou que itens populares estavam sendo oferecidos sem cumprir exigências que garantem segurança ao consumidor
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou uma operação de fiscalização em um centro logístico da Mercado Livre localizado em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo.
A ação teve como foco a verificação de produtos com possíveis irregularidades sanitárias que estavam armazenados para envio imediato aos consumidores por meio do sistema de entrega rápida da plataforma.
Durante a inspeção, os fiscais identificaram diversos itens classificados como dispositivos médicos, cosméticos e suplementos alimentares que apresentavam problemas de regularização.
Entre as irregularidades estavam produtos sem registro ou autorização, rotulagem em idioma estrangeiro, ausência de certificações obrigatórias e alegações terapêuticas não aprovadas.
Diante das inconsistências, a agência determinou a apreensão das mercadorias e a suspensão imediata de anúncios considerados fora das normas sanitárias.
A fiscalização concentrou-se em produtos disponíveis para pronta entrega, o que indica que os itens estavam fisicamente armazenados no centro de distribuição e prontos para envio aos compradores.
Ao todo, foram encontradas centenas de unidades de equipamentos de saúde, suplementos e itens de uso pessoal em situação irregular.
Os produtos ficaram sob guarda no próprio depósito, na condição de fiel depositário, impedidos de circulação até nova deliberação das autoridades.
Segundo a Anvisa, a atuação em marketplaces representa um avanço no monitoramento do comércio eletrônico, setor que registra crescimento acelerado e amplia a complexidade da fiscalização.
A agência destaca que a medida busca proteger a saúde pública e garantir que apenas produtos devidamente regularizados cheguem ao consumidor final, reforçando a necessidade de controle rigoroso também nas vendas realizadas pela internet.
Produtos identificados com irregularidades:
Medidor de pressão: 1.677 unidades
Termômetro: 17
Tinta de tatuagem: 6
Oxímetro: 3
Lubrificante íntimo: 511
Pomada modeladora: 14
Suplemento alimentar: 19
Probiótico e enzimas digestivas: 270
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