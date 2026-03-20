Anvisa faz apreensão de produtos irregulares em depósito do Mercado Livre

Uma operação revelou que itens populares estavam sendo oferecidos sem cumprir exigências que garantem segurança ao consumidor

Magno Oliver Magno Oliver -
Anvisa faz apreensão de produtos irregulares em depósito do Mercado Livre
Imagem ilustrativa do Mercado Livre (Foto: Divulgação/ Mercado Livre)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou uma operação de fiscalização em um centro logístico da Mercado Livre localizado em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo.

A ação teve como foco a verificação de produtos com possíveis irregularidades sanitárias que estavam armazenados para envio imediato aos consumidores por meio do sistema de entrega rápida da plataforma.

Durante a inspeção, os fiscais identificaram diversos itens classificados como dispositivos médicos, cosméticos e suplementos alimentares que apresentavam problemas de regularização.

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Entre as irregularidades estavam produtos sem registro ou autorização, rotulagem em idioma estrangeiro, ausência de certificações obrigatórias e alegações terapêuticas não aprovadas.

Diante das inconsistências, a agência determinou a apreensão das mercadorias e a suspensão imediata de anúncios considerados fora das normas sanitárias.

A fiscalização concentrou-se em produtos disponíveis para pronta entrega, o que indica que os itens estavam fisicamente armazenados no centro de distribuição e prontos para envio aos compradores.

Ao todo, foram encontradas centenas de unidades de equipamentos de saúde, suplementos e itens de uso pessoal em situação irregular.

Os produtos ficaram sob guarda no próprio depósito, na condição de fiel depositário, impedidos de circulação até nova deliberação das autoridades.

Segundo a Anvisa, a atuação em marketplaces representa um avanço no monitoramento do comércio eletrônico, setor que registra crescimento acelerado e amplia a complexidade da fiscalização.

A agência destaca que a medida busca proteger a saúde pública e garantir que apenas produtos devidamente regularizados cheguem ao consumidor final, reforçando a necessidade de controle rigoroso também nas vendas realizadas pela internet.

Produtos identificados com irregularidades:

Medidor de pressão: 1.677 unidades
Termômetro: 17
Tinta de tatuagem: 6
Oxímetro: 3
Lubrificante íntimo: 511
Pomada modeladora: 14
Suplemento alimentar: 19
Probiótico e enzimas digestivas: 270

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Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

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