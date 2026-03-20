Anvisa faz apreensão de produtos irregulares em depósito do Mercado Livre

Uma operação revelou que itens populares estavam sendo oferecidos sem cumprir exigências que garantem segurança ao consumidor

Magno Oliver - 20 de março de 2026

Imagem ilustrativa do Mercado Livre (Foto: Divulgação/ Mercado Livre)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou uma operação de fiscalização em um centro logístico da Mercado Livre localizado em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo.

A ação teve como foco a verificação de produtos com possíveis irregularidades sanitárias que estavam armazenados para envio imediato aos consumidores por meio do sistema de entrega rápida da plataforma.

Durante a inspeção, os fiscais identificaram diversos itens classificados como dispositivos médicos, cosméticos e suplementos alimentares que apresentavam problemas de regularização.

Entre as irregularidades estavam produtos sem registro ou autorização, rotulagem em idioma estrangeiro, ausência de certificações obrigatórias e alegações terapêuticas não aprovadas.

Diante das inconsistências, a agência determinou a apreensão das mercadorias e a suspensão imediata de anúncios considerados fora das normas sanitárias.

A fiscalização concentrou-se em produtos disponíveis para pronta entrega, o que indica que os itens estavam fisicamente armazenados no centro de distribuição e prontos para envio aos compradores.

Ao todo, foram encontradas centenas de unidades de equipamentos de saúde, suplementos e itens de uso pessoal em situação irregular.

Os produtos ficaram sob guarda no próprio depósito, na condição de fiel depositário, impedidos de circulação até nova deliberação das autoridades.

Segundo a Anvisa, a atuação em marketplaces representa um avanço no monitoramento do comércio eletrônico, setor que registra crescimento acelerado e amplia a complexidade da fiscalização.

A agência destaca que a medida busca proteger a saúde pública e garantir que apenas produtos devidamente regularizados cheguem ao consumidor final, reforçando a necessidade de controle rigoroso também nas vendas realizadas pela internet.

Produtos identificados com irregularidades:

Medidor de pressão: 1.677 unidades

Termômetro: 17

Tinta de tatuagem: 6

Oxímetro: 3

Lubrificante íntimo: 511

Pomada modeladora: 14

Suplemento alimentar: 19

Probiótico e enzimas digestivas: 270

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!