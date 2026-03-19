A capital que superou São Paulo e Rio de Janeiro, sendo hoje a mais desenvolvida do país

Nem sempre as maiores metrópoles lideram os principais indicadores do Brasil, e um novo levantamento mostra exatamente isso

Layne Brito - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/Otavio Henrique)

Acostumadas a concentrar os holofotes, São Paulo e Rio de Janeiro dominam discussões sobre economia e influência no país. No entanto, um novo levantamento mostra um cenário diferente.

Desta vez, o tamanho não foi o fator decisivo. O que pesou foram os indicadores de qualidade de vida.

O ranking mais recente colocou Curitiba no topo entre as capitais brasileiras. Com isso, a cidade se tornou a mais desenvolvida do país dentro desse recorte.

O resultado chama atenção por contrariar expectativas.

O que colocou Curitiba à frente

A liderança foi definida com base no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). O estudo avalia emprego e renda, saúde e educação.

A proposta é medir a qualidade de vida nos municípios brasileiros de forma ampla. Nesse cenário, Curitiba apresentou desempenho superior.

A capital paranaense superou São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar da relevância econômica, as duas não atingiram o mesmo nível nos indicadores.

Ranking mostra que tamanho não é tudo

O resultado reforça uma tendência observada em estudos recentes. Cidades grandes nem sempre convertem força econômica em melhores condições de vida.

Desafios como desigualdade e pressão sobre serviços públicos impactam os resultados. Isso afeta diretamente o desempenho nos rankings.

A liderança de Curitiba mostra outro caminho. O desenvolvimento depende da capacidade de transformar recursos em bem-estar para a população.

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