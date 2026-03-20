Câmara de Senador Canedo prorroga inscrições para concurso público com salário inicial de R$ 11,9 mil

Edital abre vagas para profissionais de nível médio e superior

Natália Sezil - 20 de março de 2026

Imagem ilustrativa de candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

Candidatos interessados no concurso da Câmara Municipal de Senador Canedo, que oferece salário inicial de até R$ 11,9 mil na região Metropolitana de Goiânia, ainda podem se inscrever no certame.

Isso porque as inscrições foram prorrogadas até o dia 16 de abril. O edital abre vagas para profissionais de nível médio e superior, com 25 vagas distribuídas entre várias áreas do conhecimento.

Os salários variam de R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79, de acordo com a função exercida. Todas têm jornada de trabalho de 30h semanais.

A taxa de inscrição é de R$ 80, independentemente do cargo pretendido. Interessados precisam acessar o site do Instituto Consulpam, banca examinadora responsável pelo certame.

A seleção acontece por meio de prova objetiva, prevista para o dia 31 de maio. Para profissionais que querem ser Procurador Jurídico ou Analista Legislativo Técnico Jurídico, também há prova prática profissional. Cargos de nível superior ainda contam com avaliação de títulos.

Confira as vagas:

Assistente Administrativo (02 vagas);

Cerimonialista (01);

Cinegrafista (01);

Fotógrafo (01);

Garçom (01);

Técnico em Sonoplastia (01);

Operador de Audiovisual (01);

Técnico de Manutenção e Conservação Predial (01);

Técnico em Segurança do Trabalho (01);

Técnico de Telecomunicações e Estruturas de Rede (01);

Técnico de Informática (01);

Analista Legislativo (01);

Jornalista (01);

Revisor de Texto (01);

Arquivista (01);

Designer Gráfico (02);

Tecnólogo da Informação (TI) (02);

Analista de Mídias Institucionais (02);

Intérprete de Libras (01);

Procurador Jurídico (01);

Analista Legislativo Técnico Jurídico (01).

Mais informações estão disponíveis no edital do concurso, que está disponível clicando aqui.

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