Coxão mole ao molho de champignon: aprenda a fazer para o almoço ou jantar
Com sabor marcante e preparo sem complicação, essa receita transforma ingredientes simples em uma opção digna de ocasião especial.
Tem prato que consegue reunir praticidade, aroma irresistível e aquele visual de comida feita com capricho. O coxão mole ao molho de champignon entra exatamente nessa categoria.
Ideal tanto para um almoço em família quanto para um jantar mais elaborado, a receita aposta em uma carne bem temperada, marinada por horas e finalizada com um molho encorpado que faz toda a diferença no resultado.
O segredo está justamente na combinação dos sabores.
A páprica picante dá um toque mais intenso, enquanto o molho shoyu e o molho inglês ajudam a criar uma base marcante para a carne.
Já a cebola entra para reforçar o sabor e deixar a marinada ainda mais completa.
Depois do tempo de descanso, o preparo ganha uma nova etapa, que transforma o líquido em um molho aveludado e cheio de personalidade.
Ingredientes:
- 1 peça de coxão mole
- 1 colher de café de páprica picante
- 1 xícara de molho shoyu
- 1 xícara de molho inglês
- 1 cebola grosseiramente picada
- 1 colher de manteiga
- ½ xícara de vinho (tinto ou branco seco)
- Champignon a gosto
- Amido de milho para engrossar
Modo de preparo:
- Tempere o coxão mole com a páprica, o molho shoyu, o molho inglês e a cebola.
- Deixe a carne marinando por cerca de 2 horas.
- Após esse tempo, retire a carne e reserve o líquido da marinada.
- Bata o molho no mixer até ficar mais homogêneo.
- Leve o molho ao fogo com a manteiga e o vinho, mexendo bem.
- Adicione o champignon e deixe cozinhar por alguns minutos.
- Engrosse o molho com amido de milho até atingir a consistência desejada.
- Prepare a carne conforme sua preferência e finalize servindo com o molho por cima.
O resultado é um prato suculento, com molho cremoso e sabor marcante.
Para acompanhar, a dica é servir com arroz à piemontese, que harmoniza perfeitamente e deixa a refeição ainda mais completa.
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