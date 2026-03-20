Coxão mole ao molho de champignon: aprenda a fazer para o almoço ou jantar

Com sabor marcante e preparo sem complicação, essa receita transforma ingredientes simples em uma opção digna de ocasião especial.

Layne Brito - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Tem prato que consegue reunir praticidade, aroma irresistível e aquele visual de comida feita com capricho. O coxão mole ao molho de champignon entra exatamente nessa categoria.

Ideal tanto para um almoço em família quanto para um jantar mais elaborado, a receita aposta em uma carne bem temperada, marinada por horas e finalizada com um molho encorpado que faz toda a diferença no resultado.

O segredo está justamente na combinação dos sabores.

A páprica picante dá um toque mais intenso, enquanto o molho shoyu e o molho inglês ajudam a criar uma base marcante para a carne.

Já a cebola entra para reforçar o sabor e deixar a marinada ainda mais completa.

Depois do tempo de descanso, o preparo ganha uma nova etapa, que transforma o líquido em um molho aveludado e cheio de personalidade.

Ingredientes:

1 peça de coxão mole

1 colher de café de páprica picante

1 xícara de molho shoyu

1 xícara de molho inglês

1 cebola grosseiramente picada

1 colher de manteiga

½ xícara de vinho (tinto ou branco seco)

Champignon a gosto

Amido de milho para engrossar

Modo de preparo:

Tempere o coxão mole com a páprica, o molho shoyu, o molho inglês e a cebola. Deixe a carne marinando por cerca de 2 horas. Após esse tempo, retire a carne e reserve o líquido da marinada. Bata o molho no mixer até ficar mais homogêneo. Leve o molho ao fogo com a manteiga e o vinho, mexendo bem. Adicione o champignon e deixe cozinhar por alguns minutos. Engrosse o molho com amido de milho até atingir a consistência desejada. Prepare a carne conforme sua preferência e finalize servindo com o molho por cima.

O resultado é um prato suculento, com molho cremoso e sabor marcante.

Para acompanhar, a dica é servir com arroz à piemontese, que harmoniza perfeitamente e deixa a refeição ainda mais completa.

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