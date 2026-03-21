Motoristas brasileiros podem trocar multa de trânsito por doação de sangue, segundo projeto de lei

Proposta apresentada em Goiânia prevê conversão de multas em doação de sangue e levanta discussão sobre legalidade e impacto social

Gustavo de Souza - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Tomaz Silva/Agência Brasil)

Uma proposta que começou em Goiânia pode abrir caminho para uma discussão nacional sobre novas formas de punição no trânsito.

Apresentado pelo presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, um projeto de lei sugere que motoristas possam substituir multas leves por doações de sangue. Essa medida, embora seja local, pode inspirar iniciativas semelhantes em outras cidades do país.

O texto ainda está nas fases iniciais de tramitação no Legislativo municipal. Após ser protocolado, o projeto segue os trâmites internos da Casa antes de avançar para análise das comissões e eventual votação em plenário. Caso aprovado, passaria a valer apenas no âmbito das infrações registradas pelo município de Goiânia.

Proposta une trânsito e saúde pública

A ideia central do projeto é transformar uma penalidade administrativa em uma ação de impacto coletivo. Em vez de arcar com o valor financeiro de infrações leves, o motorista poderia optar por doar sangue, contribuindo diretamente com o sistema de saúde.

A proposta dialoga com uma necessidade constante dos hemocentros. A doação de sangue é voluntária e essencial para garantir o atendimento em hospitais, especialmente em casos de cirurgias, acidentes e tratamentos contínuos.

Para doar, é necessário atender critérios como boas condições de saúde, idade entre 16 e 69 anos e peso mínimo de 50 kg.

Limites legais e debate técnico

Apesar do apelo social, a proposta deve enfrentar questionamentos jurídicos. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regras nacionais para aplicação de penalidades, incluindo multas e advertências, além de atribuir ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) a regulamentação dos procedimentos.

Nesse cenário, especialistas apontam que mudanças na forma de cumprimento das penalidades podem esbarrar em limites de competência dos municípios. Por outro lado, defensores da medida argumentam que a iniciativa pode funcionar como incentivo à doação, sem eliminar o caráter educativo da punição.

A discussão ainda deve ganhar novos contornos nas próximas etapas da tramitação.

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