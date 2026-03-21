Não jogue fora as cinzas do churrasco: elas podem ser um tesouro com grande utilidade

Muita gente considera apenas sujeira depois do churrasco pode esconder usos surpreendentes e bastante práticos no dia a dia

Layne Brito - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Depois que a carne sai da grelha e o churrasco chega ao fim, quase sempre sobra a mesma cena: carvão apagado, sujeira acumulada e um monte de cinzas prontas para ir direto para o lixo.

Para muita gente, esse resíduo não tem qualquer valor e só ocupa espaço.

O que pouca gente percebe é que, em vez de descarte imediato, esse material pode ganhar novas funções dentro de casa e até ajudar em tarefas simples da rotina.

As cinzas do churrasco, quando vêm de madeira ou carvão vegetal sem produtos químicos, podem ser reaproveitadas de maneiras que unem praticidade, economia e até cuidado com plantas e ambientes externos.

O segredo está justamente na composição desse material, que concentra minerais e pode servir como aliado em usos que passam despercebidos por boa parte das pessoas.

Resíduo pode ganhar função no jardim e em áreas externas

Um dos usos mais conhecidos das cinzas está no jardim. Em pequenas quantidades, elas podem ajudar no solo por conter minerais que favorecem algumas plantas.

Além disso, muita gente também recorre ao material como barreira natural contra certos insetos e pequenos invasores, especialmente em áreas externas.

Outro ponto que chama atenção é o potencial de reaproveitamento em espaços que exigem soluções simples e baratas.

Em vez de tratar a cinza como puro descarte, algumas pessoas passaram a enxergar nela uma alternativa útil para reduzir desperdício e dar nova função ao que sobraria do churrasco.

Uso exige atenção para evitar erros

Apesar das vantagens, o reaproveitamento exige cuidado.

Nem toda cinza serve para esse tipo de uso, principalmente quando há presença de gordura, restos de alimento ou materiais industrializados.

O excesso também pode causar efeito contrário ao desejado, especialmente no contato com a terra ou com determinadas superfícies.

Por isso, o ideal é usar o material com moderação e sempre observar a origem das cinzas antes de qualquer reaproveitamento.

No fim das contas, aquilo que parecia apenas um resto sem importância pode se transformar em um recurso útil, acessível e cheio de possibilidades para quem sabe aproveitar melhor o que tem em casa.

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