Sem carvão e sem churrasqueira: nova forma de fazer churrasco conquista até os mais exigentes

Técnica simples vem chamando atenção por entregar sabor marcante e praticidade mesmo longe da churrasqueira tradicional

Layne Brito - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Fazer churrasco sem churrasqueira pode parecer impossível para muitos brasileiros. Afinal, a tradição normalmente envolve carvão, fumaça e uma boa grelha.

No entanto, uma técnica simples vem chamando atenção justamente por mostrar que é possível chegar a um resultado muito parecido com o churrasco tradicional usando apenas um eletrodoméstico comum da cozinha.

O método tem se popularizado entre quem mora em apartamento ou não tem espaço para acender carvão.

A solução encontrada foi usar a Air Fryer, que consegue assar a carne em alta temperatura, deixando o exterior dourado e o interior suculento.

Para preparar, o primeiro passo é escolher um bom corte de carne.

Opções como picanha, fraldinha ou contrafilé costumam funcionar muito bem. O tempero pode ser simples, apenas com sal grosso ou sal comum.

Depois disso, a carne deve ser colocada na Air Fryer já aquecida, geralmente em temperatura próxima de 200 °C, por cerca de 15 a 20 minutos, dependendo da espessura do corte.

Durante esse tempo, o calor intenso ajuda a selar a carne, criando aquela crosta por fora enquanto mantém a suculência por dentro.

Algumas pessoas ainda utilizam um pequeno pedaço de carvão previamente aquecido dentro de um recipiente metálico para liberar aroma defumado durante o preparo, aproximando ainda mais o sabor do churrasco tradicional.

O resultado pode surpreender. Mesmo sem churrasqueira e sem carvão, a carne fica dourada, macia e muito saborosa, uma alternativa prática para quem quer matar a vontade de churrasco sem sair de casa.

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