A mansão avaliada em mais de R$ 10 milhões de atriz da Globo no RJ impressiona pelo luxo e conforto

Residência de Susana Vieira reúne natureza, vista privilegiada e estilo aconchegante em área nobre do Rio de Janeiro

Gabriel Yuri Souto - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A mansão avaliada em mais de R$ 10 milhões de atriz da Globo no RJ impressiona pelo luxo e conforto e chama atenção pela localização e estilo. A atriz Susana Vieira vive em uma casa cercada pela natureza, com vista privilegiada para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

As informações foram divulgadas pelo criador de conteúdo Dirley Terracasa, do perfil @dirleypinheiro, que apresentou detalhes sobre o imóvel nas redes sociais.

Localização privilegiada e contato com a natureza

A casa fica localizada no bairro do Itanhangá, uma das regiões mais valorizadas do Rio de Janeiro. Além disso, a residência está inserida em meio à natureza, o que garante privacidade e tranquilidade.

Por isso, o imóvel se destaca não apenas pelo valor, mas também pela qualidade de vida que proporciona.

Estrutura e estilo da mansão

A mansão apresenta um estilo mais rústico e acolhedor. A construção aposta em madeira e elementos que remetem a um clima de chalé.

Além disso, a área externa chama atenção. A piscina, por exemplo, já apareceu em vídeos da atriz que viralizaram nas redes sociais.

Mesmo com poucas imagens disponíveis da parte interna, é possível perceber que o imóvel segue uma linha confortável e sofisticada.

Valor estimado e histórico

Segundo as informações divulgadas, a casa está avaliada em cerca de R$ 10 milhões.

Antes de morar no local, Susana Vieira vivia em um apartamento no bairro de Botafogo, também no Rio de Janeiro.

No entanto, a mudança para uma casa maior e mais reservada reforça o estilo de vida atual da atriz.

Discrição e vida pessoal

Apesar da curiosidade do público, Susana Vieira mantém certa discrição em relação à vida pessoal.

Por isso, existem poucas imagens da residência. Ainda assim, os registros divulgados mostram um ambiente com bom astral, conforto e integração com a natureza.

Além disso, a atriz segue como um dos grandes nomes da televisão brasileira, com contrato de longa duração com a Globo.

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