Abertas inscrições para concurso da SES-GO com 50 vagas e salário de R$ 10 mil

Seleção será composta por duas etapas gerais para todos os participantes, sendo elas prova objetiva e prova discursiva

Augusto Araújo - 22 de março de 2026

Imagem ilustrativa da fachada da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). (Foto: Arquivo/SES-GO)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), com 50 vagas destinadas para o cargo de Fiscal de Saúde Pública.

Os contratados receberão remuneração de R$ 10.118,44, acrescida de Prêmio de Incentivo Individual, para uma jornada de 40h semanais.

Para participar do certame, é necessário ter nível de ensino superior completo, conforme os requisitos específicos para cada função. São elas:

Fiscal de Saúde Pública – Categoria I: Biomédico, Enfermeiro, Médico ou Cirurgião-Dentista (15)

Fiscal de Saúde Pública – Categoria II: Farmacêutico (15)

Fiscal de Saúde Pública – Categoria III: Graduação em qualquer área, com especialização na área de saúde (10)

Fiscal de Saúde Pública – Categoria IV: Nutricionista, Engenheiro de Alimentos ou Médico-Veterinário, com especialização na área de saúde (09)

Fiscal de Saúde Pública – Categoria V: Engenheiro Civil ou Arquiteto com especialização na área de saúde (01)

A inscrição deve ser realizada pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora do concurso.

Os candidatos terão até 22h do dia 21 de abril para concluir o registro. A taxa de inscrição exigida é de R$ 160.

A seleção será composta por duas etapas gerais para todos os participantes, sendo elas prova objetiva e prova discursiva.

Elas devem ocorrer no dia 10 de maio em Goiânia. Porém, podem ser ampliadas para cidades da região metropolitana caso necessário.

Além disso, haverá verificação de enquadramento da autodeclaração para candidatos negros e avaliação por equipe multiprofissional para candidatos com deficiência.

Para mais informações relativas ao concurso, leia o edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!