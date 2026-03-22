Receitinha diferente com frango para fazer no almoço ou jantar

Chef ensina versão prática de frango xadrez com molho encorpado, toque agridoce e finalização crocante irresistível

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Receitinha diferente com frango
(Imagem: Captura de tela/YouTube/thigas)

O chef Thigas Ribeiro movimentou as redes sociais ao compartilhar com os seguidores uma receitinha que une praticidade e sabor marcante: frango xadrez.

O vídeo, publicado no Instagram, rapidamente despertou o apetite do público ao apresentar uma versão simples do clássico oriental, com toque agridoce e textura crocante.

A proposta é transformar ingredientes acessíveis em um prato digno de restaurante, equilibrando a suculência do frango com o contraste dos pimentões e o crocante do amendoim.

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Receita aposta no equilíbrio de sabores

O preparo começa com 1 kg de peito de frango cortado em cubos e temperado com suco de limão, sal e pimenta dedo-de-moça. A etapa garante sabor e leve picância já na base da receita.

Depois de selado em fogo alto até dourar, o frango é reservado para dar espaço aos vegetais. Cebola roxa e pimentões vermelhos e amarelos entram na panela para um refogado rápido, mantendo textura levemente crocante — característica marcante do prato.

O molho, responsável pelo brilho e pela identidade do frango xadrez, leva shoyu, água, açúcar e amido de milho. A mistura engrossa ao voltar ao fogo junto com o frango, envolvendo todos os ingredientes de maneira uniforme.

Para finalizar, o chef adiciona amendoim sem casca, gergelim preto e cheiro-verde, garantindo aroma e uma camada extra de textura.

Prato versátil para o dia a dia

A receita pode ser servida com arroz branco ou acompanhamentos típicos da culinária asiática, como yakimeshi. Além de prática, a combinação agrada a quem busca refeições rápidas sem abrir mão de sabor intenso.

 

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Um post compartilhado por THIGAS RIBEIRO • Receitas 🍫 (@thigas)

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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