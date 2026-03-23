Aposta de Goiás acerta todos os números sorteados e fatura prêmio máximo na Lotofácil

Bolão registrado em Hidrolândia foi o único do país a cravar as 15 dezenas da Lotofácil e garantiu prêmio milionário

Gustavo de Souza - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma aposta registrada em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, transformou um jogo simples em prêmio milionário neste fim de semana.

O bolão, com participação de duas pessoas, foi o único do país a acertar as 15 dezenas da Lotofácil 3642, nesse último sábado (21), e faturou o valor principal do concurso. Segundo dados oficiais da Caixa Econômica Federal, o prêmio pago foi de R$ 1.474.410,11.

O resultado colocou Goiás em destaque entre os apostadores da modalidade, uma das mais populares das Loterias Caixa. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 23 e 25, conforme o resultado oficial divulgado pela instituição.

Outro acerto em Goiás

Além da aposta vencedora em Hidrolândia, o sorteio também premiou jogadores goianos que chegaram muito perto do prêmio principal. Apostas feitas em Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aurilândia, Caldas Novas, Jataí e Rio Verde figuraram entre os bilhetes com 14 acertos.

No panorama nacional, a Caixa informou que 262 apostas acertaram 14 números e cada uma levou R$ 1.685,66. O concurso ainda premiou 10.507 apostas com 13 acertos, 121.200 com 12 acertos e 610.305 com 11 acertos, mostrando o alcance da Lotofácil entre diferentes faixas de premiação.

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil permite que o apostador escolha de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganham prêmio os bilhetes que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas, o que ajuda a explicar a popularidade da modalidade em todo o país. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.

Também é possível usar recursos como a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e a Teimosinha, que repete a mesma aposta por concursos consecutivos. No caso de Hidrolândia, o prêmio saiu justamente em um bolão, formato que permite dividir custos e, em caso de acerto, também repartir a bolada.

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