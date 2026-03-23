Parece óbvio, mas não é: quem realmente tem a preferência no cruzamento quando dois carros chegam juntos, segundo o CTB

Situação comum no trânsito não tem resposta automática e exige prudência dos condutores, conforme a legislação

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Saiba quem tem preferência no cruzamento quando dois carros chegam juntos e o que diz o CTB sobre essa situação comum no trânsito.
(Foto: Captura de tela/YouTube)

Muitos motoristas acreditam que sempre existe uma regra clara de preferência. No entanto, quem realmente tem a preferência no cruzamento quando dois carros chegam juntos depende da situação, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As orientações foram explicadas pelo perfil Procondutor (@procondutor), especializado em educação para o trânsito.

O que diz o CTB nesses casos

Quando dois veículos chegam ao mesmo tempo em um cruzamento sem preferência definida, o CTB não estabelece prioridade automática.

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Nessa situação, o artigo 44 determina que o condutor deve agir com prudência e atenção especial à segurança.

Ou seja, a decisão não depende apenas de regra fixa, mas do comportamento dos motoristas.

Negociação e bom senso no trânsito

Na prática, predomina a chamada “negociação visual”.

Isso significa que:

  • os condutores devem se observar
  • um deles deve ceder voluntariamente
  • a passagem ocorre com base na segurança

Assim, a cortesia e o bom senso evitam acidentes.

Quem deve ceder na prática

Embora não exista regra absoluta, algumas situações orientam a decisão.

Geralmente, cede a passagem:

  • quem realiza manobra mais complexa
  • quem cruza diretamente a frente do outro veículo
  • quem percebe maior risco na continuidade

Dessa forma, a prioridade é sempre a segurança.

Erro comum entre motoristas

Um dos erros mais frequentes é insistir na passagem sem avaliar o risco.

Além disso, muitos condutores acreditam que têm prioridade automática, o que pode causar conflitos.

Por isso, a atenção deve ser redobrada nesses cruzamentos.

Segurança sempre em primeiro lugar

O CTB reforça que a condução segura deve prevalecer sobre qualquer interpretação.

Assim, mesmo sem regra específica, o motorista precisa agir com responsabilidade.

Portanto, a melhor decisão é sempre evitar riscos e garantir a fluidez do trânsito.

 

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Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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