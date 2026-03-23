Parece óbvio, mas não é: quem realmente tem a preferência no cruzamento quando dois carros chegam juntos, segundo o CTB
Situação comum no trânsito não tem resposta automática e exige prudência dos condutores, conforme a legislação
Muitos motoristas acreditam que sempre existe uma regra clara de preferência. No entanto, quem realmente tem a preferência no cruzamento quando dois carros chegam juntos depende da situação, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
As orientações foram explicadas pelo perfil Procondutor (@procondutor), especializado em educação para o trânsito.
O que diz o CTB nesses casos
Quando dois veículos chegam ao mesmo tempo em um cruzamento sem preferência definida, o CTB não estabelece prioridade automática.
Nessa situação, o artigo 44 determina que o condutor deve agir com prudência e atenção especial à segurança.
Ou seja, a decisão não depende apenas de regra fixa, mas do comportamento dos motoristas.
Negociação e bom senso no trânsito
Na prática, predomina a chamada “negociação visual”.
Isso significa que:
- os condutores devem se observar
- um deles deve ceder voluntariamente
- a passagem ocorre com base na segurança
Assim, a cortesia e o bom senso evitam acidentes.
Quem deve ceder na prática
Embora não exista regra absoluta, algumas situações orientam a decisão.
Geralmente, cede a passagem:
- quem realiza manobra mais complexa
- quem cruza diretamente a frente do outro veículo
- quem percebe maior risco na continuidade
Dessa forma, a prioridade é sempre a segurança.
Erro comum entre motoristas
Um dos erros mais frequentes é insistir na passagem sem avaliar o risco.
Além disso, muitos condutores acreditam que têm prioridade automática, o que pode causar conflitos.
Por isso, a atenção deve ser redobrada nesses cruzamentos.
Segurança sempre em primeiro lugar
O CTB reforça que a condução segura deve prevalecer sobre qualquer interpretação.
Assim, mesmo sem regra específica, o motorista precisa agir com responsabilidade.
Portanto, a melhor decisão é sempre evitar riscos e garantir a fluidez do trânsito.
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