Procon apreende 150 kg de alimentos impróprios em supermercado de Anápolis

Denúncia levou agentes até o local onde foram encontradas falhas graves

Pedro Pedro Ribeiro -
Procon apreende 150 kg de alimentos impróprios em supermercado de Anápolis
(Foto: Divulgação/Procon Anápolis)

O Procon Anápolis apreendeu cerca de 150 kg de produtos impróprios para consumo em um supermercado no Jardim Esperança, após uma denúncia.

Durante a fiscalização, foram encontrados itens vencidos e produtos sem informação de validade, o que configura infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Entre os produtos recolhidos estavam alimentos como queijo muçarela, bolos e panetones, além de bebidas alcoólicas.

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Após a ação, foi instaurado um procedimento para apurar as irregularidades e definir a multa que poderá ser aplicada ao estabelecimento.

Segundo o órgão, a operação faz parte de uma série de fiscalizações realizadas em diferentes regiões da cidade.

Por questões jurídicas o nome do supermercado não pode ser divulgado pelo Procon.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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