Procon apreende 150 kg de alimentos impróprios em supermercado de Anápolis

Denúncia levou agentes até o local onde foram encontradas falhas graves

Pedro Ribeiro - 23 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Procon Anápolis)

O Procon Anápolis apreendeu cerca de 150 kg de produtos impróprios para consumo em um supermercado no Jardim Esperança, após uma denúncia.

Durante a fiscalização, foram encontrados itens vencidos e produtos sem informação de validade, o que configura infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Entre os produtos recolhidos estavam alimentos como queijo muçarela, bolos e panetones, além de bebidas alcoólicas.

Após a ação, foi instaurado um procedimento para apurar as irregularidades e definir a multa que poderá ser aplicada ao estabelecimento.

Segundo o órgão, a operação faz parte de uma série de fiscalizações realizadas em diferentes regiões da cidade.

Por questões jurídicas o nome do supermercado não pode ser divulgado pelo Procon.

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