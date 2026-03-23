Procon apreende 150 kg de alimentos impróprios em supermercado de Anápolis
Denúncia levou agentes até o local onde foram encontradas falhas graves
O Procon Anápolis apreendeu cerca de 150 kg de produtos impróprios para consumo em um supermercado no Jardim Esperança, após uma denúncia.
Durante a fiscalização, foram encontrados itens vencidos e produtos sem informação de validade, o que configura infração ao Código de Defesa do Consumidor.
Entre os produtos recolhidos estavam alimentos como queijo muçarela, bolos e panetones, além de bebidas alcoólicas.
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Após a ação, foi instaurado um procedimento para apurar as irregularidades e definir a multa que poderá ser aplicada ao estabelecimento.
Segundo o órgão, a operação faz parte de uma série de fiscalizações realizadas em diferentes regiões da cidade.
Por questões jurídicas o nome do supermercado não pode ser divulgado pelo Procon.
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