Chuva forte castiga e deixa rastro de destruição em Catalão

Temporal com ventos intensos provocou alagamentos, deixou vias interditadas e gerou transtornos em vários pontos da cidade

Pedro Ribeiro - 24 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A forte chuva que atingiu Catalão, na Região Sul do estado, nesta terça-feira (24), causou uma série de transtornos em diferentes pontos da cidade.

O temporal veio acompanhado de rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h, intensificando os impactos registrados ao longo do dia.

Diversas vias ficaram alagadas, como a Avenida Doutor Lamachine, onde o acúmulo de água dificultou a passagem de veículos e pedestres.

Nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o volume elevado também chamou atenção e gerou preocupação entre moradores.

Na BR-050, no trevo de acesso ao bairro Pontal Norte, uma motorista teve o carro apagado após tentar atravessar um trecho tomado pela água, evidenciando os riscos enfrentados durante o temporal.

Outro ponto crítico foi o viaduto do Pontal Norte, que voltou a registrar alagamento, mesmo sendo uma estrutura recente.

Motoristas e pedestres ficaram ilhados no local, o que gerou revolta e levantou questionamentos sobre possíveis falhas no sistema de drenagem.

Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens e relatos dos estragos, reforçando a dimensão dos impactos causados pela chuva.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), para os próximos dias, a previsão indica continuidade da instabilidade, com pancadas isoladas e temperaturas variando entre 19°C e 30°C.

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