Fim de uma era: gigante do setor automotivo quebra após 168 anos e deixa mais de 4 mil desempregados

Uma sequência de eventos inesperados mudou drasticamente o destino de uma companhia histórica

Magno Oliver - 24 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

A confirmação de insolvência da Kiekert AG, uma das principais fornecedoras globais de sistemas de travamento automotivo, marca um dos episódios mais emblemáticos recentes da indústria.

Com sede em Heiligenhaus, na Alemanha, a empresa entrou em processo de reestruturação judicial após enfrentar um colapso financeiro que comprometeu suas operações e colocou em risco milhares de empregos ao redor do mundo.

De acordo com informações do Tribunal Distrital de Wuppertal, a medida foi adotada após a companhia não conseguir manter seu fluxo de caixa diante da ausência de novos aportes financeiros por parte do grupo controlador North Lingyun Industrial.

A falta de capital, somada ao aumento das dívidas operacionais, tornou inviável a continuidade das atividades sem intervenção judicial.

Um administrador provisório foi nomeado para tentar preservar a produção e evitar impactos imediatos na cadeia de suprimentos.

O agravamento da crise também está ligado ao cenário geopolítico. Sanções impostas pelos Estados Unidos ao grupo chinês limitaram o acesso da empresa a crédito internacional, enquanto barreiras comerciais afetaram contratos com clientes estratégicos.

Com cerca de 4.500 funcionários distribuídos em 11 unidades globais, a Kiekert desempenha papel essencial no fornecimento de tecnologia de segurança para montadoras, o que aumenta o risco de efeitos em cadeia no setor automotivo.

Apesar do cenário crítico, autoridades alemãs e gestores do processo buscam manter as operações enquanto tentam atrair novos investidores.

O objetivo é preservar a tecnologia desenvolvida pela empresa e garantir a continuidade do fornecimento às montadoras.

O caso expõe a fragilidade de cadeias industriais altamente dependentes de capital internacional e pressões políticas, reforçando a necessidade de diversificação financeira e maior resiliência em um mercado global cada vez mais instável.

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