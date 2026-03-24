Márcio Corrêa mobiliza força-tarefa com 200 trabalhadores para tapar buracos, trocar lâmpadas e roçar mato alto em Anápolis

Prefeito também deu ultimato aos donos de lotes da cidade que deixam o imóvel abandonado e com o mato crescendo de forma desenfreada

Davi Galvão - 24 de março de 2026

Márcio anunciou força-tarefa nesta terça-feira (24). (Foto: Reprodução)

Ante ao cenário caótico de diversos buracos espalhados na malha urbana de Anápolis, o prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou nesta terça-feira (24) uma força-tarefa para tratar a questão.

“Nós temos um pavimento que não tem drenagem, com a espessura inadequada, que qualquer período chuvoso abre crateras por toda a cidade. Tiveram bairros que foram todos feitos esse tratamento emergencial de tapa buracos. Logo após a chuva, já abriu todos os buracos novamente”, afirmou.

Além do já mencionado serviço de tapa-buracos, o chefe do Executivo também anunciou serviços de drenagem e recapeamento da malha urbana.

“Esses buracos são um trabalho emergencial. A gente precisa mesmo é recapear a cidade. Por onde a gente anda, [a gente vê] um pavimento inadequado, que já perdeu seu tempo de uso, muitas das vezes asfalto que foi feito com TSD, que não suporta mais o tráfego da cidade”, detalhou.

Para além, Márcio detalhou que a Prefeitura está ampliando as equipes não apenas para o serviço de tapa-buracos, mas também de roçagem e troca de lâmpadas, em uma força-tarefa com mais de 200 funcionários.

O prefeito também deu um recado aos donos de lotes da cidade que deixam o imóvel abandonado e com o mato crescendo de forma desenfreada, reforçando que estão sujeitos a multa caso não lidem com o problema.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!