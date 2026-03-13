Multa a moradores de Anápolis que deixarem mato alto pode chegar a 50% do valor do IPTU ou ITU

Caso limpeza não seja feita, Prefeitura também pode realizar os serviços por conta própria, cobrando R$ 3 por metro quadrado

Natália Sezil - 13 de março de 2026

Proprietários de lotes com mato alto receberão multa. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis deu início a uma força-tarefa para limpar os lotes baldios que estão com mato alto na cidade. A multa para proprietários que não resolverem o problema pode chegar a 50% do valor do IPTU ou do ITU.

Uma publicação feita no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (13) apontou que todos os responsáveis por lotes nestas condições estão intimados a promoverem a limpeza.

O prazo é de 30 dias. Caso isso não seja cumprido, a penalidade inicial é de 10% no valor dos impostos territoriais. Para reincidências, o valor progride para 30%. Persistindo, salta para 50%.

Segundo a Administração Municipal, a Diretoria de Posturas intensificou as notificações e aplicação de multas para imóveis que estiverem em desconformidade.

Além da penalidade, o Poder Público também pode realizar os serviços de roçagem e limpeza por conta própria. Isso vale para a calçada, o passeio público e o terreno, sendo cobrada indenização no valor de R$ 3 por metro quadrado, lançado na cobrança do IPTU.

Para Thiago de Sá, secretário de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, “existem muitas situações em nosso município em que os lotes ficam abandonados pelos proprietários e com mato alto. Essa situação gera riscos para a população”.

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