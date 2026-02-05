Confira os próximos bairros de Anápolis a receber serviço tapa-buracos
Cronograma prevê continuação do recapeamento asfáltico, mas depende das condições meteorológicas
A Prefeitura de Anápolis definiu quais serão os próximos bairros a serem atendidos pelo serviço de tapa-buracos. Segundo anúncio feito nesta quinta-feira (05), a segunda etapa do programa Goiás em Movimento deve atender a quatro novos setores.
O recapeamento asfáltico acontece em parceria com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).
O órgão ainda executa o final da primeira fase, finalizando o serviço na Avenida Isidoro Sabino, no Parque das Primaveras, e na Avenida José Sarney no setor Jamil Miguel. Isso, no entanto, deve depender das condições meteorológicas.
O novo cronograma inclui o Setor Central, Jardim Alexandrina, Boa Vista e Jardim Nações Unidas. Ainda não há data definida.
Segundo a gestão municipal, já foram atendidas demandas de 39 ruas em 21 bairros de Anápolis, como Filostro Machado, Residencial Pedro Ludovico e Jardim Progresso.
Ao todo, são aproximadamente 260 mil metros quadrados, com 36 km de extensão. O investimento para serviço tapa-buracos chega a R$ 10 milhões.
