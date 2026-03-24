Não é São Paulo, nem Rio de Janeiro: a cidade mais apertada do Brasil tem mais de 13 mil pessoas por km² e nenhum metro quadrado de área rural

Taboão da Serra lidera ranking com mais de 13 mil habitantes por km² e se destaca como a cidade mais densa do Brasil

Gabriel Dias - 24 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Luiz Silva Drone)

Quem cruza a divisa entre São Paulo e Taboão da Serra pode nem perceber, mas entra na cidade mais densamente povoada do Brasil. Em apenas 20,3 km², o município reúne 273.542 moradores, segundo o Censo 2022.

O resultado é uma densidade de 13.416,81 habitantes por km², quase o dobro da capital paulista. Além disso, Taboão não possui área rural: todo o território é urbanizado.

Crescimento acelerado e falta de espaço

Até a década de 1950, a região era formada por sítios e chácaras. Após a emancipação, em 1959, com cerca de 4 mil habitantes, a cidade passou por uma expansão acelerada.

Em pouco mais de 60 anos, a população cresceu quase 70 vezes. A proximidade com São Paulo, especialmente com o bairro Campo Limpo, impulsionou esse avanço, transformando Taboão em uma extensão da capital.

Sem espaço para expansão horizontal, a cidade apostou na verticalização. Hoje, terrenos livres são raros, e novas construções frequentemente substituem estruturas antigas.

Alta densidade e desafios urbanos

A concentração populacional exige adaptação constante. Serviços públicos, mobilidade e habitação enfrentam pressão em um território que não cresce.

Ainda assim, os indicadores sociais são positivos. O IDHM é de 0,769, considerado alto, e a escolarização entre crianças de 6 a 14 anos chega a 98,55%.

A projeção do IBGE indica aumento para 285.307 habitantes até 2025, o que pode intensificar ainda mais o adensamento.

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