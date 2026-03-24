Onde assistir Brasil x França nesta quinta-feira (26) ao vivo

Brasil e França se enfrentam em amistoso nos Estados Unidos, em duelo que serve de preparação para compromissos oficiais das seleções

Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira (26), em amistoso internacional válido pela Data Fifa de março. O confronto acontece às 17h, no Gillette Stadium, nos Estados Unidos, e reúne duas das principais seleções do futebol mundial.

O duelo chama atenção por colocar frente a frente elencos estrelados e tradicionais rivais em competições internacionais. Além disso, serve como teste importante para ajustes táticos e observações das comissões técnicas.

A Seleção Brasileira chega para o confronto com mudanças de última hora na lista convocada por Carlo Ancelotti. Desfalques importantes obrigaram o treinador a fazer ajustes no grupo antes da partida.

O lateral Alex Sandro foi cortado após lesão muscular sofrida em jogo pelo Flamengo, sendo substituído por Kaiki Bruno. No gol, Alisson também deixou a convocação por problema físico, abrindo espaço para Hugo Souza.

Outro desfalque relevante é o zagueiro Gabriel Magalhães, que sentiu dores no joelho após a final da Copa da Liga Inglesa. A ausência reduz as opções defensivas da equipe brasileira.

Do lado francês, a equipe também teve baixa importante. William Saliba se lesionou na final da Copa da Liga Inglesa e foi desconvocado, dando lugar a Maxence Lacroix.

Data: Quinta-feira, 26 de março de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)

Onde assistir: TV Globo, GE TV e SporTV

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiário do Portal 6.

