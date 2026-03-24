Truque para turbinar o sinal do Wi-Fi sem gastar um centavo a mais com internet

Uso de papel alumínio pode ajudar a direcionar o sinal do roteador, mas especialistas alertam sobre limitações da técnica

Gabriel Yuri Souto - 24 de março de 2026

(Foto: Captura/Youtube/ Canal Demais Tecnologia e Informática)

Melhorar o sinal do Wi-Fi dentro de casa é um desafio comum. Ambientes com muitas paredes ou áreas amplas dificultam a propagação da internet. Nesse cenário, um truque simples tem chamado atenção: usar papel alumínio para tentar melhorar a conexão.

De acordo com explicações do jornalista Vinícius Moschen, o método não aumenta a potência do roteador. Na prática, ele apenas redireciona o sinal para uma direção específica.

Isso acontece porque a maioria dos roteadores emite ondas de forma omnidirecional. Ou seja, o sinal se espalha para todos os lados. Com o papel alumínio, é possível refletir essas ondas e concentrar a internet em um ponto da casa.

Como usar o papel alumínio no roteador

A técnica consiste em criar uma espécie de barreira com o papel. Posicione o material no lado oposto ao local onde você quer melhorar o sinal. Assim, a internet tende a seguir na direção desejada.

Outra alternativa envolve o uso de latas de refrigerante. Ao abrir e moldar a lata, ela funciona como uma “parábola”. Esse formato ajuda a refletir melhor o sinal do roteador.

Evite cobrir o roteador completamente. Essa prática pode prejudicar a conexão. Também não coloque o alumínio na frente do sinal, pois isso pode bloquear a internet.

O truque realmente funciona?

O papel alumínio pode ajudar em situações específicas. No entanto, o efeito costuma ser limitado. Em muitos casos, a melhora é pequena ou quase imperceptível.

O método funciona melhor quando o problema está na direção do sinal. Ou seja, quando a internet chega fraca em um cômodo específico.

Outras formas de melhorar o sinal do Wi-Fi

Existem soluções mais eficientes para melhorar o sinal do Wi-Fi. A mais simples é mudar o roteador de lugar. Posicione o aparelho em um ponto central da casa para distribuir melhor a conexão.

Em casas com mais de um andar, instale o roteador em locais mais altos. Isso ajuda o sinal a alcançar outros ambientes.

Outra opção envolve o uso de repetidores. Esses dispositivos ampliam o alcance da internet. Já os sistemas Mesh criam uma rede integrada. Eles oferecem mais estabilidade e cobertura, principalmente em casas grandes.

Mesmo assim, para quem busca uma solução rápida e gratuita, o papel alumínio pode ser um primeiro teste. Embora não faça milagres, ele pode ajudar em alguns casos.

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