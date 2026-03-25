Além do Bolsa Família, inscritos no CadÚnico passam a receber novo benefício em 2026

Ação estratégica do governo traz novidades que afetam o orçamento doméstico de forma imediata

Magno Oliver - 25 de março de 2026

Mutirão de empregos do CadÚnico.(Foto: Divulgação)

O governo federal iniciou em 2026 a ampliação de políticas sociais voltadas à população de baixa renda, incorporando um novo benefício para famílias já registradas no Cadastro Único.

A iniciativa surge como complemento a programas tradicionais, como o Bolsa Família, e tem como objetivo reduzir custos essenciais no orçamento doméstico.

A principal novidade é a distribuição direta de recargas gratuitas de gás de cozinha por meio do chamado Programa Gás do Povo. Diferentemente de modelos anteriores, que previam repasses em dinheiro, o novo formato prioriza a entrega do benefício em produto, garantindo maior controle e acesso imediato ao recurso.

A medida atende milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o território nacional. De acordo com a nota técnica do Governo Federal do Brasil, cerca de 9,4 milhões de famílias foram contempladas nesta fase inicial, alcançando aproximadamente 15 milhões de lares.

O investimento supera R$ 950 milhões e foi direcionado para assegurar a continuidade e expansão do programa ao longo do ano. Estados mais populosos concentram maior volume de recursos, refletindo a demanda regional.

Para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e possuir renda per capita de até meio salário mínimo.

O programa também estabelece critérios de prioridade, com destaque para famílias chefiadas por mulheres, reforçando políticas de inclusão social e equidade.

A operacionalização busca simplificar o acesso e reduzir barreiras burocráticas. A expectativa do governo é ampliar o alcance da iniciativa nos próximos meses, com a meta de realizar dezenas de milhões de recargas anuais.

Especialistas avaliam que a política pode contribuir para aliviar o custo de vida e estimular a economia local, ao liberar parte da renda das famílias para outras despesas essenciais.

A medida se consolida como mais um instrumento de proteção social, alinhado às diretrizes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

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