Como transformar um celular antigo em repetidor de Wi-Fi e acabar com áreas sem sinal dentro de casa

Dispositivo antigo ganha nova utilidade e passa a desempenhar função inesperada em casa

Magno Oliver - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Falhas no sinal de internet dentro de casa são um problema comum, especialmente em ambientes com paredes espessas ou grandes distâncias entre o roteador e os dispositivos.

Para contornar essa limitação, muitos consumidores recorrem a equipamentos específicos, como repetidores ou sistemas mesh.

No entanto, uma alternativa simples e de baixo custo vem ganhando atenção e viralizou no TikTok: reaproveitar um celular antigo para ampliar a cobertura da rede Wi-Fi.

A solução utiliza um recurso já presente na maioria dos smartphones Android, conhecido como hotspot. Ao conectar o aparelho à rede Wi-Fi principal e ativar essa função, o dispositivo cria uma nova rede sem fio, retransmitindo o sinal recebido.

Na prática, o telefone passa a funcionar como um repetidor básico, ampliando o alcance da conexão para áreas onde o sinal original é fraco ou inexistente.

O processo é simples: basta conectar o aparelho à rede doméstica, ativar o compartilhamento de internet nas configurações e definir um nome e senha para a nova rede.

Também é possível ajustar parâmetros como frequência de transmissão (2,4 GHz ou 5 GHz), o que influencia diretamente na estabilidade e velocidade da conexão.

Especialistas recomendam atenção ao posicionamento do aparelho para obter melhores resultados. O ideal é colocá-lo em um ponto intermediário entre o roteador principal e a área sem cobertura.

Além disso, é importante manter o dispositivo conectado à energia para evitar interrupções. Outro cuidado essencial é desativar os dados móveis, garantindo que o aparelho retransmita apenas o Wi-Fi e não consuma pacote de internet.

Embora não substitua soluções profissionais em ambientes maiores, a alternativa pode ser eficaz para uso doméstico e situações pontuais.

Guias técnicos de fabricantes e do próprio sistema Android indicam que o método é seguro e funcional, desde que respeitadas as limitações do hardware.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!