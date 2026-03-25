Deputado Rubens Otoni revela trabalho intenso em Brasília para trazer Lula a Anápolis

Parlamentar destaca que visita presidencial marca momento especial de expansão econômica para o distrito agroindustrial e reforça parceria do governo federal com a indústria local

Danilo Boaventura - 25 de março de 2026

Rubens Otoni é deputado federal pelo PT-GO. (Foto: Edição/ Portal 6)

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Anápolis, confirmada para esta quinta-feira (26), é resultado de uma articulação política de longo prazo.

Com seis mandatos consecutivos no Congresso Nacional, Rubens Otoni é também um dos deputados federais mais respeitados pelo PT.

Em entrevista ao Portal 6, ele destaca que trabalhou intensamente nos últimos meses para viabilizar a agenda presidencial no município.

Segundo o parlamentar, o esforço não teve motivação política, eleitoral ou partidária, mas focou exclusivamente no “desenvolvimento econômico da cidade, na abertura de novas oportunidades de investimento e no fortalecimento do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA)”.

Lula cumprirá uma agenda estratégica voltada para o setor produtivo, iniciando seus compromissos às 09h30 na CAOA, onde participará do lançamento de um novo SUV médio fruto da parceria com a marca chinesa Changan.

Na sequência, às 11h30, o presidente visitará o complexo da Brainfarma para o lançamento de uma novidade no mercado farmacêutico.

Rubens classificou a vinda do chefe do Executivo Nacional como um “momento especial de expansão” da economia e ressaltou que a presença de Lula em Anápolis servirá para reforçar a parceria do Governo Federal com a indústria local, garantindo mais investimentos e a abertura de novos mercados.

A expectativa é que os lançamentos tanto no setor automotivo quanto no farmacêutico impulsionem a geração de empregos e o desenvolvimento da região Centro-Oeste.